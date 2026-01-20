Rockstar laat terminaal zieke fan GTA 6 voortijdig spelen
Take-Two en Rockstar hebben zich van hun beste kant laten zien door het verzoek van een terminale fan in te willigen. De superfan heeft namelijk op locatie Grand Theft Auto 6 mogen spelen, voor de release die gepland staat voor november 2026.
De originele oproep is kortgeleden geplaatst door Anthony Armstrong, een developer bij Ubisoft Toronto. Armstrong deed via LinkedIn een oproep waarin hij aangaf dat een terminaal ziek familielid als laatste wens had om GTA 6 te spelen. Iets wat uiteindelijk Straus Zelnick, CEO van Take-Two, is opgevallen. In de originele oproep vertelt Armstrong over een familielid dat superfan is van de franchise, maar dat helaas slechts nog een aantal maanden te leven heeft en hoogstwaarschijnlijk de release niet gaat halen.
De post is inmiddels meerdere keren geüpdatet en in de laatste update staat dat Armstrong contact heeft gehad met Rockstar, waarbij hij goed nieuws kon delen. Wat dat nieuws precies is, mag Armstrong uiteraard niet vertellen, maar ik denk dat we allemaal wel kunnen bedenken wat dat is.
En zo zien we maar weer dat de gamingcommunity absoluut zijn goede kanten heeft. Grand Theft Auto 6 staat naar eigen zeggen gepland voor een release op 19 november 2026. Of dat ook daadwerkelijk zo zal zijn, is natuurlijk nog maar de vraag. GTA 6 is immers al meerdere keren uitgesteld en gisteren nog ontplofte er nog een boiler bij Rockstar North. Ach, hopen mag altijd!
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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