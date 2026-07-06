Sony claimt dat het maken van discs voor oudere games mogelijk blijft
Sony komt met een update over het printen van fysieke cd's. Naar verluidt wordt het wel mogelijk gemaakt om van oudere games discs te blijven printen.
De laatste dagen is de gamewereld in rep en roer, want PlayStation stopt met het produceren van fysieke games in 2028. Nu heeft Sony aangegeven dat ontwikkelaars ook na januari 2028 nog bestellingen voor games op de fysieke schijf kunnen plaatsen, mits het gaat om titels die vóór de overgang naar een volledig digitaal model zijn uitgebracht. In andere woorden: de games die in 2027 en eerder worden uitgebracht, kunnen nog fysiek voor de PS5 komen te verschijnen. Bijzonder, want Sony's laatste discfabriek schakelt over op de productie van microlenzen, dus het printen moet elders gedaan worden.
Veel uitgevers en ontwikkelaars hebben inmiddels gereageerd op de stand van zaken. Vanzelfsprekend zijn bedrijven met een specialisatie in fysieke games, zoals Atari, Iam8bit, Lost in Cult en Silver Lining Interactive niet te spreken over de ontwikkelingen. Maar ook grootheden uit de industrie, zoals Hideo Kojima, delen hun mening over het verdwijnen van fysieke games en halen de eigenaarschap kwestie aan.
We houden de ontwikkelingen in de gaten.
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Petitie 'Don't Kill the Disc' heeft al 120.000 handtekeningen als reactie op Sony's besluit om vanaf 2028 geen fysieke PlayStation-games uit te brengen.13 reacties
Zit zo mijn mail te lezen en zie daar een nieuwsbrief van Nedgame van een paar dagen geleden. hier begint de mail mee.
<Omdat wij veel vragen van klanten krijgen over dit onderwerp: JA, wij blijven fysieke PlayStation games verkopen zolang dat mogelijk is.>
PlayStation heeft gisteren bekendgemaakt al vanaf 01-01-2028 te stoppen met de productie van fysieke games.
In onze ogen is dit een bizarre keuze. Uitgevers zouden zelf moeten kunnen beslissen of zij een game fysiek willen uitbrengen of niet. Ook gamers zouden zelf moeten kunnen bepalen of zij een fysieke of digitale versie willen kopen.
Xbox heeft dit eerder geprobeerd, maar de gamer zat hier simpelweg niet op te wachten. Hun marktaandeel is hierdoor inmiddels te verwaarlozen. Nu lijkt PlayStation hetzelfde pad te bewandelen, en gaan naar verwachting veel gamers overstappen naar PC Gaming.
Muziek gaat ook grotendeels digitaal, maar ook heel veel consumenten kopen nog met passie muziek op cd's en lp's.
>PlayStation geeft aan dat dit is wat consumenten willen.<
Opvallend genoeg lezen wij vrijwel alleen maar negatieve reacties op dit besluit. Het lijkt dus meer op iets wat PlayStation zelf wil om zo nog meer winst te kunnen maken.
>Wat dit volgens ons voor gamers betekent? <
Een monopolie op prijzen, minder aanbiedingen, nooit meer een gebruikte game kunnen kopen of verkopen en het einde van het verzamelen van games.
Helaas voelt dit voor ons als een middelvinger naar de gamers én retailers die PlayStation de afgelopen 30 jaar groot hebben gemaakt.
>Nogmaals: wij blijven fysieke games verkopen zolang dat mogelijk is, en hopen voor iedereen dat PlayStation terugkomt op dit besluit.>
Las ook dat Rockstar tegen sony heeft gezegd om alle GTA 6 branding weg te halen van de ps app
Benieuwd wat het nieuws van de afgelopen week mbt discgate voor effect gaat hebben voor de verkopen van consoles en games van hun de komende jaren. Kan het zelf niet zo goed inschatten.
Als Sony/PS hier mee doorgaat dan ga ik tot die tijd zoveel mogelijk fysieke games verzamelen. De ps6 ga ik niet meer kopen. Het zelfde geldt voor gta6 voor consoles, ik betaal niet full priced voor een digitale game. Nadat er geen games meer fysiek worden uitgebracht wordt ik een pc gamer... ik heb 6500 aud pc circa 4000 euro dus ja. Ja natuurlijk games op de pc zijn niet fysiek. Daarnaast kan ik mijn game pc niet op mijn oled aansluiten omdat het in een andere kamer staat.
Voor mij console gamen was voor het gemak en het verzamelen van fysieke games. Hopelijk blijft Nintendo fysieke games uitbrengen. Ook al zijn de grotere games game-key cards. Het is beter dan was Sony wilt doen.
Advocaat van de duivel:
Door een nieuwe manier van de gamestructuur kan het efficiënter, effectiever en sneller verwerken op de console.
Wat de huidige discformat niet aankan?
Ze houden toch ook een capaciteit van 10% dus ja dan is het mogelijk. Maar dat is ook gewoon uitstervend ras. Aangezien oudere games steeds minder verkocht worden en waarschijnlijk vanaf 2029 of 2030 gaat deze optie er ook uit.
PS:
Ik blijf er nog steeds bij dat dit allemaal komt door de massale pre-order van GTA 6. Als die er niet was geweest hadden we deze aankondiging nu nog niet gehad. Sony heeft de cijfers gezien en dacht dit is het moment want iedereen vindt het wel best. En anders denken ze er zit genoeg markt in om winstgevend te blijven als we volledig digitaal gaan.
Hahaha…ze voelen de hete adem van de critici. Domme domme Sony. Dat wordt een Sega’atje!
Dit nieuws is toch al een paar dagen bekend? Het geeft ook aan dat Sony gewoon nog discs kan laten drukken dus hopelijk blijft de gamewereld net zo boos en giftig op ze reageren als ze nu al een weekje doen.
Fuck Sony. Fuck Sony. Fuck Sony. Nr 1 vijand van de gamers geworden.