Sony komt met een update over het printen van fysieke cd's. Naar verluidt wordt het wel mogelijk gemaakt om van oudere games discs te blijven printen.

De laatste dagen is de gamewereld in rep en roer, want PlayStation stopt met het produceren van fysieke games in 2028. Nu heeft Sony aangegeven dat ontwikkelaars ook na januari 2028 nog bestellingen voor games op de fysieke schijf kunnen plaatsen, mits het gaat om titels die vóór de overgang naar een volledig digitaal model zijn uitgebracht. In andere woorden: de games die in 2027 en eerder worden uitgebracht, kunnen nog fysiek voor de PS5 komen te verschijnen. Bijzonder, want Sony's laatste discfabriek schakelt over op de productie van microlenzen, dus het printen moet elders gedaan worden.

Veel uitgevers en ontwikkelaars hebben inmiddels gereageerd op de stand van zaken. Vanzelfsprekend zijn bedrijven met een specialisatie in fysieke games, zoals Atari, Iam8bit, Lost in Cult en Silver Lining Interactive niet te spreken over de ontwikkelingen. Maar ook grootheden uit de industrie, zoals Hideo Kojima, delen hun mening over het verdwijnen van fysieke games en halen de eigenaarschap kwestie aan.

We houden de ontwikkelingen in de gaten.