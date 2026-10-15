Summer Eternal onthult nieuwe RPG Red Rooster

Summer Eternal, één van de studio's die is ontsproten uit ZA/UM na de release van Disco Elysium, heeft plannen onthuld voor een nieuwe RPG door het uitbrengen van een anthologie. Onder de noemer Red Rooster belooft deze nieuwe game een cast met interessante personages, interactieve gamemechanieken en vuur. Heel veel vuur.

In de anthologie wordt Red Rooster beschreven als een 3D third-person RPG waarin twee opvallende mechanieken worden gebruikt. De eerste mechaniek maakt gebruik van fysica waarmee je objecten kunt manipuleren, bewegen en zelfs in de fik kunt steken. Het vuur verspreidt zich vervolgens op basis van een realtime vuursimulatie. De andere mechaniek draait om het hoofdpersonage Redrick Rooster. Deze gedetineerde heeft als gevolg van opgelopen trauma's verschillende stemmen in zijn chaotische hoofd. Afhankelijk van welke jij versterkt of onderdrukt veranderen Redricks statistieken en dialoogopties. Je moet er echter wel rekening mee houden dat deze stemmen onderling met elkaar vechten om de dominante persoonlijkheid te worden.

Naast deze interessante mechanieken belooft Summer Eternal ook een magische, maar ook realistische setting in de vorm van de stad Arta-Tantor. In deze stad kun je een cast van eigenzinnige personages vinden. Naast Redrick Rooster tref je bijvoorbeeld ook Redricks verdachte en opiaatverslaafde broer, de wiskundige dokter Astrid en de met nunchaku bewapende buschauffeur Rico.

Summer Eternal

Omdat Red Rooster zich nog in een vroeg stadium van ontwikkeling bevindt, is het nog niet bekend wanneer de game gaat uitkomen. De anthologie is echter wel te koop op hun website die je kunt bezoeken via de bronvermelding.