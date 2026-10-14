Ubisoft is van plan Trials-studio RedLynx te sluiten
Volgens het journalistieke platform VGC is Ubisoft van plan de Trials-studio RedLynx te sluiten. Daarnaast vallen er ontslagen bij Ubisoft Singapore; zo'n 70 medewerkers komen op straat te staan.
Het is nog altijd wikken en wegen bij Ubisoft. Het bedrijf heeft recent bekeken hoe de diverse studio's onder haar hoede functioneren en daaruit blijkt dat er geen ruimte meer is voor het Finse RedLynx. De ontwikkelaar heeft momenteel geen nieuwe projecten lopen en is hierdoor niet onderhoudbaar voor Ubisoft. Er is besloten om de studio te sluiten, waardoor 52 medewerkers zonder werk komen te zitten. Wel moet Ubisoft nog met RedLynx aan de onderhandeltafel gaan zitten, want dat is verplicht in Finland wanneer meer dan vijftig werknemers tegelijkertijd worden ontslagen.
Ubisoft Singapore daarentegen blijft bestaan, maar wordt wel significant gekrompen. De ontwikkelaar krijgt te maken met een reorganisatie, waardoor ongeveer 70 man niet meer bij de studio kan blijven. Wel denkt Ubisoft dankzij deze veranderingen de deuren open te houden.
Hopelijk komen de getroffen werknemers weer goed terecht. We houden de ontwikkelingen in de gaten.
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