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Ubisoft is van plan Trials-studio RedLynx te sluiten

Door Bram Noteboom
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Volgens het journalistieke platform VGC is Ubisoft van plan de Trials-studio RedLynx te sluiten. Daarnaast vallen er ontslagen bij Ubisoft Singapore; zo'n 70 medewerkers komen op straat te staan.

Het is nog altijd wikken en wegen bij Ubisoft. Het bedrijf heeft recent bekeken hoe de diverse studio's onder haar hoede functioneren en daaruit blijkt dat er geen ruimte meer is voor het Finse RedLynx. De ontwikkelaar heeft momenteel geen nieuwe projecten lopen en is hierdoor niet onderhoudbaar voor Ubisoft. Er is besloten om de studio te sluiten, waardoor 52 medewerkers zonder werk komen te zitten. Wel moet Ubisoft nog met RedLynx aan de onderhandeltafel gaan zitten, want dat is verplicht in Finland wanneer meer dan vijftig werknemers tegelijkertijd worden ontslagen.

Ubisoft Singapore daarentegen blijft bestaan, maar wordt wel significant gekrompen. De ontwikkelaar krijgt te maken met een reorganisatie, waardoor ongeveer 70 man niet meer bij de studio kan blijven. Wel denkt Ubisoft dankzij deze veranderingen de deuren open te houden.

Ubisoft Redlynx logo 2026

Hopelijk komen de getroffen werknemers weer goed terecht. We houden de ontwikkelingen in de gaten.

Bron: VGC
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 179 reviews 5667 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Reacties
Avatar Markus
Markus
lvl15 Community Veteraan
3 uur geleden

Wat jammer!

Weet nog goed dat ik en 3 vrienden op de bank zaten, en dat we elkaars beste score probeerde te verbreken in expert tracks. Op een gegeven moment waren wij daar zo goed in geworden, dat we alle 4 constant #1 van de wereld waren op bepaalde tracks hahah! 🤣

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Avatar Edmar
Edmar
lvl14 High Score Chaser
3 uur geleden

Jammer altijd genoten van de Trials games.

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