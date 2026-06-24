Valve lijkt slachtoffer te zijn geworden van de RAM maffia

Maffiapraktijken, niemand wil er ten prooi aan vallen. Een beetje financieel worden uitgekleed door een of andere big shot omdat die je eigenlijk geen andere keuze laat, je moet er niet aan denken. Maar moet je jezelf eens even voorstellen dat je zelf juist een big shot bent en dat een andere big shot je keihard voor een onmogelijk dilemma zet. Dat is helemaal lastig te verwerken. Valve lijkt zich nu in zo’n situatie te begeven.

Hoezo? Eén woord: RAMpocalypse. Geheugenchips zijn niet aan te slepen en als je ze dan toch moet hebben – omdat je bijvoorbeeld een langverwachte Steam Machine probeert te verkopen – moet je met hangende pootjes aankloppen bij de fabrikant. Of je alsjeblieft een dealtje kunt sluiten en zo levergaranties en vaste prijzen kunt borgen. Maar daar lijkt zelfs het machtige Valve een te kleine jongen voor te zijn.

Er gaan namelijk verhalen dat men bij Valve al van geluk mag spreken dat het DRAM aangeboden krijgt. Eén van Valve’s medewerkers heeft tegenover Gamers Nexus aangegeven dat het maandelijks een ‘take it or leave it’ aanbod krijgt en dat er nul optie tot een contract is. Je kunt aanpakken wat je krijgt – wat dat ook mag zijn – en ben je het er niet mee eens, dan kan Ome Gabe vervolgleveringen op z’n royale pens stiften. Het zijn praktijken waar zelfs Don Vito Corleone nog van zou zeggen “Damn! Calm your tits, bro”

Dat zou ook de reden moeten zijn waarom de DRAM samenstelling per Steam Machine kan verschillen. Hoewel elke unit met 16GB DDR5 geheugen wordt verscheept, kan het wel zo zijn dat het opgebouwd kan zijn uit twee 8GB sticks of één 16GB stick, wat verre van ideale configuraties oplevert, maar wat volgens Valve’s eigen test team niet als extreem belemmerend wordt ervaren. Waar het Valve wel extreem in belemmert is het aanbieden van de Steam Machine tegen een acceptabele prijs. Meer dan duizend euries moeten overmaken voor een pc/console hybride met current-gen console specs tegen een prijs waar je twee van die consoles voor kunt aanschaffen, dat moet ook bij Valve gewoon pijn doen.

Maar ja, wat doe je ertegen? De grote RAM-jongens bij Micron en Samsung geven er letterlijk zero fucks om dat consolemakers hiermee worden gelimiteerd in hun proces. Zolang de AI-datacenters maar voorzien kunnen worden van RAM om AI-slop en brain rot eruit kunnen persen, moet de gamende consument maar leren omgaan met de nieuwe realiteit.