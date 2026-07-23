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Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist

Wolverine en Blade hakken er op los in Marvel Tokōn-guides

Door Rudy Wijnberg
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Onderhand mag de game wel verschijnen, want er lijkt geen einde te komen aan de eindeloze stroom van character guides. Zo ook vandaag, want in nog geen twee uur tijd zijn zowel een uitvoerige Marvel Tokōn: Fighting Souls-guide voor Wolverine als een guide voor Blade verschenen.

Waar de guides voor Magneto, Ghost Rider, Magik en Peni Parker nog in het teken stonden van de moeilijkere personages, gaan we nu weer terug naar de basis. Blade en Wolverine zijn namelijk toegankelijke vechtersbazen die niet bijzonder veel skill vereisen.

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Blade is overigens ook speelbaar in de aankomende Marvel Tokōn: Fighting Souls open bèta, die op 24 juli van start gaat. De game zelf verschijnt op 6 augustus voor PlayStation 5 en pc.

Bron: Marvel Tokōn: Fighting Souls
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 315 reviews 2189 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot MARVEL Tōkon: Fighting Souls
MARVEL Tōkon: Fighting Souls

Ontwikkelaar

Arc System Works

Uitgever

Sony Interactive Entertainment

Release

6 augustus 2026

Platforms

PC
PS5
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Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist
Reacties
Avatar TheRock
TheRock
lvl16 Legend in the Making
6 uur geleden

Als Wolverine een aussie aan had, zou hij pas echt hard hakken 😎

0
Avatar Starscreamer
Starscreamer
lvl4 Reply Goblin
6 uur geleden

Nooit van gehoord maar ziet er zeker vet uit :O

0
Avatar Ascanir
Ascanir
lvl10 Deel van het meubilair
6 uur geleden

Fijn al die character guides, maar ik wil nu die beta wel gewoon spelen haha.

0
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