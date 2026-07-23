Wolverine en Blade hakken er op los in Marvel Tokōn-guides

Onderhand mag de game wel verschijnen, want er lijkt geen einde te komen aan de eindeloze stroom van character guides. Zo ook vandaag, want in nog geen twee uur tijd zijn zowel een uitvoerige Marvel Tokōn: Fighting Souls-guide voor Wolverine als een guide voor Blade verschenen.

Waar de guides voor Magneto, Ghost Rider, Magik en Peni Parker nog in het teken stonden van de moeilijkere personages, gaan we nu weer terug naar de basis. Blade en Wolverine zijn namelijk toegankelijke vechtersbazen die niet bijzonder veel skill vereisen.

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Blade is overigens ook speelbaar in de aankomende Marvel Tokōn: Fighting Souls open bèta, die op 24 juli van start gaat. De game zelf verschijnt op 6 augustus voor PlayStation 5 en pc.