XBOX Game Pass verloor 'miljoenen gebruikers' na prijsstijging

De nieuwe XBOX strategietopman Matthew Ball gaf in een interview met The Game Business aan wat voor effect de XBOX Game Pass-prijsstijging had. Spoileralert: het was niet bepaald gunstig voor Microsoft.

In gesprek met journalist Christopher Dring tijdens The Game Business Live was Ball transparant en eerlijk tegenover het publiek. Het moment dat XBOX Game Pass in prijs omhoog schoot, verloor Microsoft 'miljoenen gebruikers'. De laatste gerapporteerde nummers waren tussen de 35 en 38 miljoen abonnees, dus dit is een flinke tik geweest voor de XBOX-divisie. Destijds ontving de Game Pass-prijsstijging vocaal veel kritiek, maar het is dus niet alleen bij woorden gebleven. Vele gebruikers hebben daadwerkelijk hun abonnement stopgezet.

Het is daarom niet gek dat een van Asha Sharma's (de huidige XBOX-CEO en opvolger van Phil Spencer) eerste beslissingen een prijsdaling van Game Pass Ultimate en PC Game Pass was. Of het voldoende is voor mensen om weer terug aan boord te stappen, dat is moeilijk in te schatten zonder concrete nummers vanuit Microsoft zelf. Echter, met de terugkeer van XBOX console-exclusieve titels, zoals Gears of War: E-Day en Clockwork Revolution, hoopt men natuurlijk spelers weer te binden aan het XBOX-ecosysteem en daar hoort Game Pass in vele gevallen bij. We gaan dus zien wat de toekomst brengt voor de groene gamegigant.

Het is verder een uitgebreid interview waar de XBOX exclusiviteitsplannen, Asha Sharma als CEO en de RAM-prijzen van Project Helix voorbij kwamen. Check de bronvermelding voor alle informatie.

Hoe zit jij er tegenwoordig bij? Heb je nog een Game Pass-abonnement en zo ja: welke tier? Laat het ons weten!