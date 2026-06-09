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XBOX Game Pass verloor 'miljoenen gebruikers' na prijsstijging

Door Bram Noteboom

De nieuwe XBOX strategietopman Matthew Ball gaf in een interview met The Game Business aan wat voor effect de XBOX Game Pass-prijsstijging had. Spoileralert: het was niet bepaald gunstig voor Microsoft.

In gesprek met journalist Christopher Dring tijdens The Game Business Live was Ball transparant en eerlijk tegenover het publiek. Het moment dat XBOX Game Pass in prijs omhoog schoot, verloor Microsoft 'miljoenen gebruikers'. De laatste gerapporteerde nummers waren tussen de 35 en 38 miljoen abonnees, dus dit is een flinke tik geweest voor de XBOX-divisie. Destijds ontving de Game Pass-prijsstijging vocaal veel kritiek, maar het is dus niet alleen bij woorden gebleven. Vele gebruikers hebben daadwerkelijk hun abonnement stopgezet.

Het is daarom niet gek dat een van Asha Sharma's (de huidige XBOX-CEO en opvolger van Phil Spencer) eerste beslissingen een prijsdaling van Game Pass Ultimate en PC Game Pass was. Of het voldoende is voor mensen om weer terug aan boord te stappen, dat is moeilijk in te schatten zonder concrete nummers vanuit Microsoft zelf. Echter, met de terugkeer van XBOX console-exclusieve titels, zoals Gears of War: E-Day en Clockwork Revolution, hoopt men natuurlijk spelers weer te binden aan het XBOX-ecosysteem en daar hoort Game Pass in vele gevallen bij. We gaan dus zien wat de toekomst brengt voor de groene gamegigant.

Het is verder een uitgebreid interview waar de XBOX exclusiviteitsplannen, Asha Sharma als CEO en de RAM-prijzen van Project Helix voorbij kwamen. Check de bronvermelding voor alle informatie.

XBOX Game Pass prijsstijging gebruikers 2026

Hoe zit jij er tegenwoordig bij? Heb je nog een Game Pass-abonnement en zo ja: welke tier? Laat het ons weten!

Bron: The Game Business
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Reacties
Avatar Dwaaskaas
Dwaaskaas
lvl4 Reply Goblin
3 weken geleden om 11:04

Ach, het is nog altijd erg weinig geld in vergelijking met alle games, die worden aangeboden. En daarnaast: ergens is het ook wel hypocriet om een dienst op te zeggen omdat de prijs omhoog gaat onder de noemer van leugens! Want dan kan ik ook wel mijn telefoon en internetabonnement beëindigen, Netflix, de voetbalzenders, de contributie voor de sportclub, Disney, Amazon, mijn energie, de zorgverzekering enz.

0
Avatar Xenon
Xenon
lvl10 Deel van het meubilair
3 weken geleden om 18:20

Mooizo

0
Avatar Kluut
Kluut
lvl7 Checkpoint Jeugd
3 weken geleden om 16:54 bewerkt

Heb het niet alleen stop gezet maar ook mijn Xbox de deur uitgedaan. Ik was alle leugens en wankelend beleid meer dan zat.

2
Avatar Joshzero
Joshzero
lvl8 Achievement Hunter
3 weken geleden om 13:41 bewerkt

Was ook een keuze van de meest out of touch CEO en managers ter wereld, oh we zien al dat alles duurder word en wss een depressie er aankomt, laten we de prijzen verhogen met 50% terwijl we ook nog niet eens een established playerbase hebben!

0
Avatar Auxilius27
Auxilius27
lvl10 Deel van het meubilair
3 weken geleden om 13:09

Die prijsstijging was dan ook wel iets te gortig.

1
Avatar craftercis
craftercis
lvl6 Combo Juggler
3 weken geleden om 13:02

Zo zie je maar, als je je laat horen kan er daadwerkelijk geluisterd worden :)

5
Avatar stefan52a
stefan52a
lvl12 Clout Farmer
3 weken geleden om 12:30

Goed dat ze miljoenen gebruikers verloren, hebben we ze even laten zien wat wel en wat niet.

5
Avatar Dilectus
Dilectus
lvl4 Reply Goblin
3 weken geleden om 12:18

Game Pass Ultimate ieder jaar weer voor noppes.

0
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