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ASUS verwent je duimen met de ROG Raikiri II Pro PC controller

Door Patrick Meurs

Ben je nog op zoek naar een dikke gaming controller voor je pc maar ben je wel voort een beetje uitgekeken op prul welke al stickdrift vertoont wanneer het nog in de verpakking zit? ASUS ROG got you, fam. De kakelverse ROG Raikiri II Pro PC controller heeft het gelijk.

En met gelijk bedoelen we ROG SpeedNova tech met 8K polling rate, een full-color display, aanpasbare knoppen, instelbare triggers, een turbo mode, een joekel van een batterij die tot 79 uur* aaneengesloten speeltijd moet garanderen, en hot-swappable TMR thumbstick modules. Inderdaad. Je kunt je soldeerapparaat dus lekker in de schuur laten liggen, want de ROG Raikiri II Pro PC laat je de sticks on-the-fly uitwisselen.

ROG Raikiri II Pro PCASUS Republic of Gamers

Naast de reguliere face buttons, bumpers, triggers en thumbsticks is de ROG Raikiri II Pro PC ook uitgerust met een extra stel claw bumpers en een viertal macro buttons in de grips, die je ook nog eens kan uitwisselen om jezelf wat low-profile of extra beefy knoppen toe te wijzen. Om ervoor te zorgen dat die handel niet los door je toko slingert, komt de ROG Raikiri II Pro PC ook nog eens in een dedicated charging case.

Uiteraard komt dit alles ook tegen een premium prijs, die ASUS vooralsnog eventjes under wraps houdt. Toch hoeven we ook daar niet lang op te wachten. De ROG Raikiri II Pro PC staat namelijk op de planning voor een release in augustus en zal op dat moment in twee kleuren verschijnen: zwart en wit.

*de speelduur van 79 uur is gebaseerd op de volgende settings: display uit, geen rumble, geen RBG en een 1000Hz polling rate.

Bron: ASUS ROG
Patrick Meurs
Patrick Meurs Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 126 reviews 815 artikelen geplaatst

Beeldspraak, woordspelingen en, in veel gevallen flauwe, grappen vormen voor Patrick de dagelijkse kost. Deze Brabantse flapuit neemt geen blad voor de mond, waardoor zijn mening altijd heerlijk recht voor z’n raap is. Ben je op zoek naar een creatieve en pakkende tekst, dan hoef je niet verder te kijken. Maar let wel op, want deze woordentovenaar zit niet altijd achter zijn computer om ziltige woorden van digitale inkt te voorzien. Veelal vind je hem namelijk terug in angstaanjagende horrorgames en eigenzinnige actietitels.

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Reacties
Avatar TrueSenT
TrueSenT
Gameliner
59 minuten geleden

Dik ding! Ziet er goed uit.

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