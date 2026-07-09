ASUS verwent je duimen met de ROG Raikiri II Pro PC controller
Ben je nog op zoek naar een dikke gaming controller voor je pc maar ben je wel voort een beetje uitgekeken op prul welke al stickdrift vertoont wanneer het nog in de verpakking zit? ASUS ROG got you, fam. De kakelverse ROG Raikiri II Pro PC controller heeft het gelijk.
En met gelijk bedoelen we ROG SpeedNova tech met 8K polling rate, een full-color display, aanpasbare knoppen, instelbare triggers, een turbo mode, een joekel van een batterij die tot 79 uur* aaneengesloten speeltijd moet garanderen, en hot-swappable TMR thumbstick modules. Inderdaad. Je kunt je soldeerapparaat dus lekker in de schuur laten liggen, want de ROG Raikiri II Pro PC laat je de sticks on-the-fly uitwisselen.
ASUS Republic of Gamers
Naast de reguliere face buttons, bumpers, triggers en thumbsticks is de ROG Raikiri II Pro PC ook uitgerust met een extra stel claw bumpers en een viertal macro buttons in de grips, die je ook nog eens kan uitwisselen om jezelf wat low-profile of extra beefy knoppen toe te wijzen. Om ervoor te zorgen dat die handel niet los door je toko slingert, komt de ROG Raikiri II Pro PC ook nog eens in een dedicated charging case.
Uiteraard komt dit alles ook tegen een premium prijs, die ASUS vooralsnog eventjes under wraps houdt. Toch hoeven we ook daar niet lang op te wachten. De ROG Raikiri II Pro PC staat namelijk op de planning voor een release in augustus en zal op dat moment in twee kleuren verschijnen: zwart en wit.
*de speelduur van 79 uur is gebaseerd op de volgende settings: display uit, geen rumble, geen RBG en een 1000Hz polling rate.
Beeldspraak, woordspelingen en, in veel gevallen flauwe, grappen vormen voor Patrick de dagelijkse kost. Deze Brabantse flapuit neemt geen blad voor de mond, waardoor zijn mening altijd heerlijk recht voor z’n raap is. Ben je op zoek naar een creatieve en pakkende tekst, dan hoef je niet verder te kijken. Maar let wel op, want deze woordentovenaar zit niet altijd achter zijn computer om ziltige woorden van digitale inkt te voorzien. Veelal vind je hem namelijk terug in angstaanjagende horrorgames en eigenzinnige actietitels.
-
Nieuws
Call of Duty: Black Ops 1 en 2 nu beschikbaar op PlayStation-consoles
Zowel Call of Duty: Black Ops als Call of Duty: Black Ops 2 zijn nu beschikbaar voor de moderne PlayStation-consoles. Dit wordt bekendgemaakt via socials.0 reacties
-
Nieuws
No Rest for the Wicked vliegt twee miljoen verkopen voorbij
No Rest for the Wicked timmert flink aan de weg. De titel heeft een indrukwekkende mijlpaal bereikt, terwijl de 1.0-versie nog niet eens is verschenen.1 reactie
-
Game review0
Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains review - Mist balans
Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains is Ubisofts variant op de klassieke Monopoly. Of deze variant net zo succesvol wordt lees je in onze review.0 reacties
-
Nieuws
Nieuwe heist in GTA Online vanaf 14 juli 2026 speelbaar
Rockstar voegt op 14 juli de gratis Grand Theft Auto Online-update The Kortz Center Heist toe. Steel, vervals, verkoop of houd de kostbare kunstwerken.1 reactie
Dik ding! Ziet er goed uit.