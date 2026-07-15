Black Tides: The Curse of Blackbeard lijkt haast piraterij
Word erfgenaam van de meest gevreesde piraat uit de geschiedenis. In Black Tides: The Curse of Blackbeard spelen we niet als Zwartbaard, maar als zijn zoon Edward Teach Jr., die na het vinden van een schatkaart ontdekt dat zijn vader mogelijk nog leeft.
In Black Tides: The Curse of Blackbeard hijsen we de zeilen om in deze openwereld-RPG op zoek te gaan naar onze legendarische vader. Temper echter je enthousiasme. De game is afkomstig van TeamKill Media, de makers van het uiterst slechte Code Violet, dat op Metacritic maar liefst een 29 weet te scoren.
Afijn, een behouden vaart is niet weggelegd voor Edward Teach. Al snel komt de jonge piraat in opleiding erachter dat zijn vader de nodige vijanden heeft gemaakt en dat andere piraten uit zijn op het overnemen van Blackbeards positie. Verwacht dan ook de nodige combat, waarin we op zee de ruige wateren trotseren terwijl we het vuur openen op vijanden, en op land intense zwaardgevechten aangaan terwijl we al freerunnend door de wereld navigeren.
Klinkt bovenstaande een beetje bekend? Nou, de vergelijking met Assassin's Creed: Black Flag Resynced gaat nog wel even door. In Black Tides: The Curse of Blackbeard verkennen we tropische eilanden, verborgen baaitjes en havensteden zoals Nassau en Tortuga. Daar stopt het niet, want ons schip is naar hartenlust te upgraden, zodat we vijandelijke schepen eenvoudiger kunnen enteren om de bemanning rechtstreeks naar Davy Jones' Locker te jagen.
Black Tides: The Curse of Blackbeard verschijnt ergens in 2027 voor PlayStation 5 en pc.
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"Klinkt bovenstaande een beetje bekend?"
Ja, het doet me inderdaad meteen denken aan... de Pirates of the Caribbean-trilogie. Een vader die nog blijkt te leven, muiterij op het piratenschip, schatkaarten, tropische eilanden, Tortuga, Davy Jones' Locker en zelfs de titel lijkt wel verdacht veel op die van The Curse of the Black Pearl. Waarbij een zekere Blackbeard weer in de vierde film voorkomt.
Ik dacht eigenlijk dat jullie daar ook aan zouden refereren, maar blijkbaar heeft Assasin's Creed eveneens heel erg piraatje gespeeld bij de Caribische piraten?
Van de YT page description
Key Features:
• Fluid cinematic climbing, map-based treasure hunting, and shovel digging.
Klinkt wel heel erg als AC Black Flag.
Tjah. Het idee lijkt prima.
En omdat de vorige game geflopt is (vooral review technisch dan…ik bedoel blijkbaar was er genoeg budget beschikbaar om toch dit te maken) betekend niet dat deze ook meteen faalt. Ze kunnen ook geleerd hebben
Ik heb geleerd niet te gaan op 1 ervaring.
Dus wat dat betreft ongeacht hoe slecht de vorige game was deze klinkt toch interessant om te volgen.
Maar ja, laten we eerlijk zijn, hoe maak je anders een piraten game als je
"We verkennen tropische eilanden, verborgen baaitjes en havensteden zoals Nassau en Tortuga. Daar stopt het niet, want ons schip is naar hartenlust te upgraden"
of
"Verwacht dan ook de nodige combat, waarin we op zee de ruige wateren trotseren terwijl we het vuur openen op vijanden, en op land intense zwaardgevechten aangaan terwijl we al freerunnend door de wereld navigeren."
niet mag doen omdat het dan te veel op AC black flag lijkt? Sure je kan het freerunnen weglaten maar dat zorgt er alleen voor dat de game langzamer te trotseren valt, niet dat de game een succes lijkt te worden als we van hun geschiedenis afgaan.