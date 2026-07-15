Black Tides: The Curse of Blackbeard lijkt haast piraterij

Word erfgenaam van de meest gevreesde piraat uit de geschiedenis. In Black Tides: The Curse of Blackbeard spelen we niet als Zwartbaard, maar als zijn zoon Edward Teach Jr., die na het vinden van een schatkaart ontdekt dat zijn vader mogelijk nog leeft.

In Black Tides: The Curse of Blackbeard hijsen we de zeilen om in deze openwereld-RPG op zoek te gaan naar onze legendarische vader. Temper echter je enthousiasme. De game is afkomstig van TeamKill Media, de makers van het uiterst slechte Code Violet, dat op Metacritic maar liefst een 29 weet te scoren.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

Afijn, een behouden vaart is niet weggelegd voor Edward Teach. Al snel komt de jonge piraat in opleiding erachter dat zijn vader de nodige vijanden heeft gemaakt en dat andere piraten uit zijn op het overnemen van Blackbeards positie. Verwacht dan ook de nodige combat, waarin we op zee de ruige wateren trotseren terwijl we het vuur openen op vijanden, en op land intense zwaardgevechten aangaan terwijl we al freerunnend door de wereld navigeren.

Klinkt bovenstaande een beetje bekend? Nou, de vergelijking met Assassin's Creed: Black Flag Resynced gaat nog wel even door. In Black Tides: The Curse of Blackbeard verkennen we tropische eilanden, verborgen baaitjes en havensteden zoals Nassau en Tortuga. Daar stopt het niet, want ons schip is naar hartenlust te upgraden, zodat we vijandelijke schepen eenvoudiger kunnen enteren om de bemanning rechtstreeks naar Davy Jones' Locker te jagen.

Black Tides: The Curse of Blackbeard verschijnt ergens in 2027 voor PlayStation 5 en pc.