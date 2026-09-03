Geen Walhalla in CONQ - Crown of No Quarter

Wat als je je verheugt op Walhalla, maar in een oneindig vagevuur terechtkomt, waar je moet vechten voor je plek, maar nooit volledig dood kunt gaan? Als je denkt: joh, dat klinkt leuk, is CONQ - Crown Of No Quarter misschien iets voor jou.

CONQ is een real-time strategygame, gehuld in pikzwarte wanhoop. Legers die gebaseerd lijken op de White Walkers uit Game of Thrones zwerven door de schaduwen en varen over de woeste wateren. Keer het tij van de onnatuurlijke cyclus van het vagevuur, roep legioenen ondoden op, breek het moreel van je vijanden en laat de raven zich voeden aan de lichamen van je tegenstanders. Bekijk hieronder de trailer van CONQ - Crown of No Quarter.

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Een releasedatum is nog niet bekend, maar volgens Steam verschijnt de game in 2027.