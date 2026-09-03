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Geen Walhalla in CONQ - Crown of No Quarter

Door Hannah Herzberg
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Wat als je je verheugt op Walhalla, maar in een oneindig vagevuur terechtkomt, waar je moet vechten voor je plek, maar nooit volledig dood kunt gaan? Als je denkt: joh, dat klinkt leuk, is CONQ - Crown Of No Quarter misschien iets voor jou.

CONQ is een real-time strategygame, gehuld in pikzwarte wanhoop. Legers die gebaseerd lijken op de White Walkers uit Game of Thrones zwerven door de schaduwen en varen over de woeste wateren. Keer het tij van de onnatuurlijke cyclus van het vagevuur, roep legioenen ondoden op, breek het moreel van je vijanden en laat de raven zich voeden aan de lichamen van je tegenstanders. Bekijk hieronder de trailer van CONQ - Crown of No Quarter.

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Een releasedatum is nog niet bekend, maar volgens Steam verschijnt de game in 2027.

Bron: PlayStation
Hannah Herzberg
Hannah Herzberg Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,2/5 10 reviews 114 artikelen geplaatst

Zeg je singleplayer open-world RPG's, dan zeg je Hannah. Je kunt haar midden in de nacht wakker maken om het avontuur aan te gaan in games als The Witcher, The Elder Scrolls, Assassin's Creed of Fallout. Maar ook een cozy game op zijn tijd draait Hannah haar hand niet voor om. Verliest ze zich niet in een digitale wereld, dan vind je haar waarschijnlijk aan de keukentafel met een tabletop- of kaartspel zoals Pathfinder of Dungeons & Dragons. Kortom, als je iets wil weten over games of bordspellen, dan zit je bij Hannah aan het juiste adres.

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Packshot CONQ - Crown of No Quarter
CONQ - Crown of No Quarter

Ontwikkelaar

Athena Game

Uitgever

Athena Game

Release

-

Platforms

PC
PS5
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