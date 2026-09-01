Volgens het platform Variety heeft de samenwerking tussen Rockstar en Netflix goed uitgepakt. De GTA VI 'Extended Look' werd meermaals bekeken.

Variety weet te melden dat de gameplay-première maar liefst 31.1 miljoen keer is bekeken binnen vier dagen. Het werd hiermee de best bekeken content op het streaming-platform van de afgelopen week. Rockstar en Netflix hadden een exclusiviteitsdeal van zes uur gesloten. De gameplay van de felbegeerde titel was enkel en alleen te bekijken op Netflix in deze periode. Hierna kwam de gameplay-presentatie op YouTube en de officiële website van Rockstar te verschijnen. De trailer staat ondertussen op meer dan 17 miljoen hits, dus het lijkt erop dat de deal gunstig heeft uitgepakt voor Netflix.

Het nieuwe beeldmateriaal heeft er ook voor gezorgd dat er veel nieuwe details zijn vrijgegeven over de actiegame. Zo weten we dat auto's stelen in GTA 6 aanzienlijk anders is, dat de romance tussen de hoofdpersonages optioneel is en ook gaat het Wanted-systeem in GTA 6 op de schop.

Grand Theft Auto VI is beschikbaar vanaf 19 november 2026 voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S.