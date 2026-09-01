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gamescom 2026

GTA VI 'Extended Look' werd via Netflix meer dan 31 miljoen keer bekeken

Door Bram Noteboom
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Volgens het platform Variety heeft de samenwerking tussen Rockstar en Netflix goed uitgepakt. De GTA VI 'Extended Look' werd meermaals bekeken.

Variety weet te melden dat de gameplay-première maar liefst 31.1 miljoen keer is bekeken binnen vier dagen. Het werd hiermee de best bekeken content op het streaming-platform van de afgelopen week. Rockstar en Netflix hadden een exclusiviteitsdeal van zes uur gesloten. De gameplay van de felbegeerde titel was enkel en alleen te bekijken op Netflix in deze periode. Hierna kwam de gameplay-presentatie op YouTube en de officiële website van Rockstar te verschijnen. De trailer staat ondertussen op meer dan 17 miljoen hits, dus het lijkt erop dat de deal gunstig heeft uitgepakt voor Netflix.

Het nieuwe beeldmateriaal heeft er ook voor gezorgd dat er veel nieuwe details zijn vrijgegeven over de actiegame. Zo weten we dat auto's stelen in GTA 6 aanzienlijk anders is, dat de romance tussen de hoofdpersonages optioneel is en ook gaat het Wanted-systeem in GTA 6 op de schop.

GTA VI Netflix 31 miljoen

Grand Theft Auto VI is beschikbaar vanaf 19 november 2026 voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: Variety
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 174 reviews 5388 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot GTA 6
GTA 6

Ontwikkelaar

Rockstar Studios

Uitgever

Rockstar Games

Release

19 november 2026

Platforms

PS5
XBS
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Reacties
Avatar Press_X_Somewhere
Press_X_Somewhere
lvl9 NPC 2.0
1 uur geleden

Als ze zo wat van de ontwikkelkosten terug kunnen verdienen kan het geen kwaad, de hoeveelheid details aan de omgevingen is best indrukwekkend.

0
Avatar sNik1985
sNik1985
lvl1 Press Start
3 uur geleden

Ik was nog totaal niet hyped, maar inmiddels is de hype er wel! Al maak ik me nog steeds zorgen dat er net als bij RDR2 te veel sim bij komt kijken. Ik hoop dat dit wel echt deels optioneel is. Het wanted systeem spreekt me dan weer wel aan.

1
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