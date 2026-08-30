Auto's stelen in GTA 6 is aanzienlijk lastiger geworden
Waar we in voorgaande Grand Theft Auto-games nog eenvoudig een ruitje in konden tikken van de meest luxueuze auto's om er vervolgens mee weg te rijden, is het in GTA 6 aanzienlijk lastiger geworden om een auto te stelen. Grand Theft Auto 6 vereist namelijk het gebruik van diverse gereedschappen voor bepaalde bolides.
Er is nogal wat te doen over Grand Theft Auto 6. Naast het nieuws dat we de romance tussen de hoofdrolspelers in GTA 6 kunnen skippen, komt er ook naar buiten dat het stelen van een auto in GTA 6 lastiger wordt. Bepaalde auto's vereisen namelijk bepaalde gereedschappen om gestolen te kunnen worden. Zo zien we Jason en Lucia gebruikmaken van een 'Slim Jim' waarmee we het portier op subtiele wijze kunnen openen. En zelfs als we in de auto zitten, betekent dat niet dat we deze zomaar kunnen 'hotwiren'. Zo moeten we bijvoorbeeld een sleutel namaken voor de meer moderne auto's. Deze tools komen beschikbaar naarmate je verder komt in het verhaal, waardoor bepaalde auto's pas later in de game gestolen kunnen worden.
Uiteraard blijft het mogelijk om iemand bij het stoplicht simpelweg uit zijn auto te trekken. Dat resulteert echter wel in een getuigenverslag dat wordt doorgegeven aan de politie. Hierdoor stijgt je Wanted-level in GTA 6, dat langere tijd actief blijft. Wil je dat dus voorkomen, dan dien je een auto te stelen die ergens geparkeerd staat. Dat kan echter complex worden, want de snellere wagens zijn doorgaans voorzien van een alarm of omringd door camera's. Gelukkig beschikt de smartphone in Grand Theft Auto 6 over de 'Waink'-app, waarin je kunt opzoeken of de auto in kwestie is voorzien van een tracker of welke sleutel je nodig hebt.
Grand Theft Auto 6 verschijnt op 19 november voor PlayStation 5 en Xbox Series.
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Ik vind het enorm vet dat keuzes consequenties krijgen. Sleur je iemand uit een auto: melding + politie. En vermoedelijk levert het geen problemen op als je een auto jat in een afgelegen dorpje waar de kruidenier en 3 schapen wonen.
Het enige waar ik wel wat huiverig voor ben is dat deze game misschien op werken gaat lijken. Hoe ongelofelijk goed ik RDR2 ook vond, ik werd niet vrolijk van geweren poetsen en paarden borstelen of een steak bakken.
Realistisch. In het echt zijn het tegenwoordig ook meer bendes die ermee bezig zijn. Simpel het dashboard open trekken of de kap over de startmotor naar beneden buigen en de draadjes van de startmotor tegen elkaar tikken is niet meer voldoende. Overigens zat er 25 jaar geleden dan ook met regelmaat een stuurslot op. We zijn allemaal jong geweest 😆
Kan leuk zijn, maar ook irritant.
Vond in 5 ook dat de alarmbellen bij de politie vrij snel afgingen. Als je dan soms gewoon ff wat lol wilde trappen werd dit soms echt gedwarsboomd door die lui.
Ben benieuwd hoe het zich uit in de game.
Klinkt wel heel vet moet The Rock zeggen. Logisch wel want The Great One rijdt natuurlijk in een Hummer, die kan je niet zomaar even open breken.
Ook hier waarom zat dat niet in de uitgebreide blik?