Auto's stelen in GTA 6 is aanzienlijk lastiger geworden

Waar we in voorgaande Grand Theft Auto-games nog eenvoudig een ruitje in konden tikken van de meest luxueuze auto's om er vervolgens mee weg te rijden, is het in GTA 6 aanzienlijk lastiger geworden om een auto te stelen. Grand Theft Auto 6 vereist namelijk het gebruik van diverse gereedschappen voor bepaalde bolides.

Er is nogal wat te doen over Grand Theft Auto 6. Naast het nieuws dat we de romance tussen de hoofdrolspelers in GTA 6 kunnen skippen, komt er ook naar buiten dat het stelen van een auto in GTA 6 lastiger wordt. Bepaalde auto's vereisen namelijk bepaalde gereedschappen om gestolen te kunnen worden. Zo zien we Jason en Lucia gebruikmaken van een 'Slim Jim' waarmee we het portier op subtiele wijze kunnen openen. En zelfs als we in de auto zitten, betekent dat niet dat we deze zomaar kunnen 'hotwiren'. Zo moeten we bijvoorbeeld een sleutel namaken voor de meer moderne auto's. Deze tools komen beschikbaar naarmate je verder komt in het verhaal, waardoor bepaalde auto's pas later in de game gestolen kunnen worden.

Uiteraard blijft het mogelijk om iemand bij het stoplicht simpelweg uit zijn auto te trekken. Dat resulteert echter wel in een getuigenverslag dat wordt doorgegeven aan de politie. Hierdoor stijgt je Wanted-level in GTA 6, dat langere tijd actief blijft. Wil je dat dus voorkomen, dan dien je een auto te stelen die ergens geparkeerd staat. Dat kan echter complex worden, want de snellere wagens zijn doorgaans voorzien van een alarm of omringd door camera's. Gelukkig beschikt de smartphone in Grand Theft Auto 6 over de 'Waink'-app, waarin je kunt opzoeken of de auto in kwestie is voorzien van een tracker of welke sleutel je nodig hebt.

Grand Theft Auto 6 verschijnt op 19 november voor PlayStation 5 en Xbox Series.