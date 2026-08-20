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Leak: Grand Theft Auto 6-leaker beschikt over speelbare build

Door Rudy Wijnberg
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Momenteel gonst het op het internet van de gelekte GTA 6-beelden. Het lekken begon in de nacht van 19 augustus, maar telkens komen er nieuwe beelden bij. Zo hebben wij inmiddels al bericht gegeven over de gelekte Grand Theft Auto 6-beelden. De persoon die de gameplay lekt, lijkt echter over een speelbare Grand Theft Auto 6-build te beschikken wat in potentie kan resulteren in ontelbare GTA 6-gameplayvideos.

Vandaag is een vijfde video met GTA 6-beelden gepost. Over de daadwerkelijke inhoud verwijs ik jullie graag naar het bericht betreffende de gelekte GTA 6-beelden. In de vijfde GTA 6-leak zien we echter dat Jason, hoofdrolspeler in GTA 6, het woord 'LEEK' in een muur schiet. Dit woord verwijst naar de leaker in kwestie, die gebukt gaat onder een soortgelijke naam. Eerder zagen we ook al beelden waarin een NPC gekscherend verwees naar gelekte beelden, wat een duidelijke boodschap aan Rockstar lijkt te zijn.

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Wij willen echter nogmaals benadrukken dat we deze praktijken niet dienen te steunen. Wat de leaker doet, heeft niet enkel impact op het management van Take-Two en Rockstar, maar ook op de ontwikkelaars die jarenlang aan de game hebben gewerkt. Daarbij is het verspreiden van de informatie hartstikke illegaal en bederft het het vooruitzicht op de daadwerkelijke beelden vanuit Rockstar zelf. De ontwikkelaar heeft immers aangekondigd op 27 augustus om 21:00 Nederlandse tijd een Extended Look van GTA 6 via Netflix uit te zenden.

Daarnaast promoot de leaker vrij shady producten. Zo vraagt de persoon geld, biedt hij memecoins aan en verschijnen er schimmige links. Het lekken van de beelden lijkt dan ook vooral voor eigen gewin te zijn en niet om de gamingindustrie te beschermen, zoals de leaker eerder claimde in een manifest. Wij adviseren dan ook ten zeerste om geen financiële handelingen te doen op basis van de leaks.

Mocht je niet (verder) gespoild willen worden, dan adviseren wij bij deze om social media voorlopig even te vermijden. Grand Theft Auto 6 verschijnt op 19 november 2026 voor PlayStation 5 en Xbox Series.

Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 349 reviews 2387 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot GTA 6
GTA 6

Ontwikkelaar

Rockstar Studios

Uitgever

Rockstar Games

Release

19 november 2026

Platforms

PS5
XBS
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Reacties
Avatar Watashi-wa-Maurice-desu
Watashi-wa-Maurice-desu
lvl13 Meta Builder
56 minuten geleden bewerkt

Ik heb niks met GTA.
Maar ik ga de beelden wel een keer kijken op Netflix.
Nu moet ik toegeven dat juist door de leaks ik nu meer geïnteresseerd ben om te gaan kijken.
Juist omdat ik nu wel eens wil weten of alle lofzang zo terecht is

En ik vermoed dat het niet simpel een trailer zal zijn.
Ergens bekruipt mij een gevoel dat het behalve gameplay ook een klein verhaal zal hebben. Iets wat op Netflix past. Zeg maar een korte animatiefilm maar dan ingame en met gameplay afgewisseld.
Ik bedoel maar GTA6 gaat vol verhalen zitten. Hoe het zou het zijn als de eerste gameplay reveal dan ook meteen een verhaallijn heeft.

Dus vanuit dat optiek ben ik benieuwd. En ga ik kijken al is het maar die ene trailer.

0
Avatar craftercis
craftercis
lvl8 Achievement Hunter
1 uur geleden

Geen idee of het waar is maar de guy lijkt uit Duitsland te komen. Op basis van oude GitHub posts: https://github.com/zyrexdz/cyberleek-leak-research/tree/main#szenebox-profile

0
Avatar NightOwl
NightOwl
lvl2 Journey Awaits!
2 uur geleden

Ik wacht wel gewoon op de trailer eind deze maand. Laten we even een kaarsje aansteken voor de rockstar medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de de damage control.

Ook wel opvallend hoe cocky de leakers zijn, over het algemeen gaan ze toch voor heel wat jaren de cel in, zeker als er data gestolen is (via een hack of anders).

0
Avatar Joshzero
Joshzero
lvl9 NPC 2.0
3 uur geleden bewerkt

Ik vind het hilarisch na alle recente fratsen in de videogame wereld, het enige "positieve" dat ik kan zeggen over rockstar is dat ze schijters waren en niet durfde te committen aan de 100 euro minimum prijs waar investeerders (en zelfs banken!!!!) over aan het saliveren waren, maar dat was alleen omdat ze bang waren de verkopen iet er uit te kunnen halen, of dat ze wisten dat dezelfde prijs niet door de beugel ging voor elke titel die niet GTA is.

Ik "spoil" natuurlijk niks voor andere maar zelf ben ik niet echt heel hyped voor de game ook voor de leaks dus dan zie ik liever al de (early) footage, ik hoor wel eerst hoe het verhaal is of ik hem dan wil kopen of niet.

0
Avatar Maestro
Maestro
lvl12 Clout Farmer
3 uur geleden

Leaks/hacks maar irritant laat ze zelf bepalen wanneer en wat ze willen laten zien.

1
Avatar Sottiwotti
Sottiwotti
lvl9 NPC 2.0
3 uur geleden

Als die gasten gepakt worden, wordt het hoogstwaarschijnlijk niet hun beste dag

0
Avatar Gusanito
Gusanito
lvl6 Combo Juggler
3 uur geleden

Wat moet deze persoon wel niet boven het hoofd gaan hangen als 'ie gepakt wordt. Als dit echt een inside-job is door een tester bijvoorbeeld kan ik me niet voorstellen dat hij/zij ermee weg gaat komen. Dan ben je toch een stuk minder ontastbaar dan als je een hacker bent uit bijvoorbeeld Rusland.

0
Avatar Twinsen_Blaze
Twinsen_Blaze
lvl9 NPC 2.0
4 uur geleden

Ik heb geen social media, dat scheelt.

0
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