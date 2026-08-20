Leak: Grand Theft Auto 6-leaker beschikt over speelbare build

Momenteel gonst het op het internet van de gelekte GTA 6-beelden. Het lekken begon in de nacht van 19 augustus, maar telkens komen er nieuwe beelden bij. Zo hebben wij inmiddels al bericht gegeven over de gelekte Grand Theft Auto 6-beelden. De persoon die de gameplay lekt, lijkt echter over een speelbare Grand Theft Auto 6-build te beschikken wat in potentie kan resulteren in ontelbare GTA 6-gameplayvideos.

Vandaag is een vijfde video met GTA 6-beelden gepost. Over de daadwerkelijke inhoud verwijs ik jullie graag naar het bericht betreffende de gelekte GTA 6-beelden. In de vijfde GTA 6-leak zien we echter dat Jason, hoofdrolspeler in GTA 6, het woord 'LEEK' in een muur schiet. Dit woord verwijst naar de leaker in kwestie, die gebukt gaat onder een soortgelijke naam. Eerder zagen we ook al beelden waarin een NPC gekscherend verwees naar gelekte beelden, wat een duidelijke boodschap aan Rockstar lijkt te zijn.

Wij willen echter nogmaals benadrukken dat we deze praktijken niet dienen te steunen. Wat de leaker doet, heeft niet enkel impact op het management van Take-Two en Rockstar, maar ook op de ontwikkelaars die jarenlang aan de game hebben gewerkt. Daarbij is het verspreiden van de informatie hartstikke illegaal en bederft het het vooruitzicht op de daadwerkelijke beelden vanuit Rockstar zelf. De ontwikkelaar heeft immers aangekondigd op 27 augustus om 21:00 Nederlandse tijd een Extended Look van GTA 6 via Netflix uit te zenden.

Daarnaast promoot de leaker vrij shady producten. Zo vraagt de persoon geld, biedt hij memecoins aan en verschijnen er schimmige links. Het lekken van de beelden lijkt dan ook vooral voor eigen gewin te zijn en niet om de gamingindustrie te beschermen, zoals de leaker eerder claimde in een manifest. Wij adviseren dan ook ten zeerste om geen financiële handelingen te doen op basis van de leaks.

Mocht je niet (verder) gespoild willen worden, dan adviseren wij bij deze om social media voorlopig even te vermijden. Grand Theft Auto 6 verschijnt op 19 november 2026 voor PlayStation 5 en Xbox Series.