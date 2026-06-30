Microsoft- en Xbox-vakbonden spreken uit: Wij zijn geen oud vuil

Vandaag is het D-day voor een flink aantal werknemers bij Xbox. Het fiscale jaar komt op 30 juni 2026 ten einde en dat betekent dat de grote ontslagronde binnen het bedrijf naar verwachting wordt doorgevoerd. Tijdens een persconferentie van vakbond Communications Workers of America (CWA) doen de onderliggende Microsoft/Xbox-vakbonden nog een laatste poging om betrokkenen een hart onder de riem te steken, maar ook om Microsoft een duidelijke boodschap mee te geven. Zo opent Frank Arce, vice president van CWA District 9, met het volgende statement: "We zullen ons niet als oud vuil laten behandelen."

Ze zeggen wel eens: waar hout gehakt wordt, vallen spaanders. Die spaanders vallen echter al geruime tijd binnen de Xbox-divisie van Microsoft. Na talloze ontslagrondes is het gedurende de maand juli hoogstwaarschijnlijk wederom raak. Een interne memo van Asha Sharma gaf namelijk te kennen dat 'dit niet zo verder kan'. Tijd voor een 'business reset' dus, waarin teams op de schop gaan en het portfolio wordt herzien. Dit moet volgens een ‘honderddagenplan’ verlopen, maar de verwachting is dat pas in het nieuwe fiscale jaar (1 juli 2026) de grootste klappen gaan vallen.

Dat portfolio lijkt in ieder geval het eerste slachtoffer te worden. Zo zagen we bijvoorbeeld dat de Xbox Series flink in prijs is gestegen. Iets wat Arce ook is opgevallen. Zo zegt Arce daar het volgende over: “Het geld is er, het leiderschap kiest echter waar het naartoe gaat en wie er de prijs voor moet betalen.” Iets waar Sherveen Uduwaa, vertegenwoordiger van de United Video Game Workers, op voortborduurt, want die stipt nog even aan dat Microsoft CEO Satya Nadella afgelopen jaar nog 96,5 miljoen dollar uit het bedrijf heeft getrokken.

En waar de Xbox duurder wordt, zien we juist meer prominente first-party-ontwikkelaars onder vuur liggen. Afgelopen maand zagen we namelijk al berichtgeving over een mogelijke sluiting van Double Fine, Ninja Theory en Compulsion Games. Daar stopt het echter niet, want ook het gerucht verscheen dat Undead Labs op het hakblok ligt. Opvallend, want zowel Ninja Theory als Undead Labs hebben grote games zoals de nieuwe Hellblade-game: Senua en State of Decay 3 in ontwikkeling.

Afijn, gedurende de persconferentie van de CWA zijn meerdere Microsoft-/Xbox-vakbonden aan het woord gekomen. Deze vakbonden zijn tot stand gekomen na het akkoord van Microsoft op een zogeheten 'Labor Neutrality Agreement' in 2022, waardoor werknemers gerechtigd zijn zich aan te sluiten bij een organisatie die opkomt voor hun belangen.

Bepaalde werknemers zijn dankzij deze vakbonden beschermd tegen ontslagrondes, maar een flink aantal is dat nog niet. Zo claimt de CWA (en daarmee de onderliggende vakbonden) dat bijvoorbeeld het World of Warcraft-team na maandenlange onderhandelingen eindelijk vooruitgang ziet. De leden van de ZeniMax-vakbond zien echter het tegenovergestelde gebeuren. Zo claimt ZeniMax dat het Microsoft-management al maandenlang op hun voorstel voor ontslagrondes zit te broeden, maar dat er vooralsnog geen antwoord is gekomen. Sterker nog, de Activision Publishing-vakbond beweert twintig voorstellen te hebben ingediend, maar geeft aan nog altijd te wachten op een reactie.

Deze voorstellen zijn overigens niet enkel bedoeld voor de werknemers die lid zijn van de desbetreffende vakbonden. Zo bevatten een aantal voorstellen bescherming voor alle werknemers binnen het bedrijf, waarbij de vakbond oproept om externe werving te bevriezen, zodat getroffen Xbox-medewerkers binnen een andere divisie van Microsoft kunnen worden geplaatst.

Of de woorden van de CWA aan dovemansoren zijn gericht, zal de komende maand moeten blijken. Dan gaat naar alle waarschijnlijkheid de tweede fase van Asha Sharma's honderddagenplan van start.