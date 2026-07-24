SEGA blijft naar manieren zoeken om games fysiek te releasen

Het zal je vast niet zijn ontgaan dat een van de grootste consoleboeren heeft besloten om vanaf 2028 fysieke games in het verleden te laten. Die beslissing kan op veel weerstand rekenen, zo ook bij een van de oud-consoleboeren. SEGA is namelijk nog niet klaar met fysieke releases.

In een interview met Fatmisu werd president en COO van SEGA, Shuji Utsumi, gevraagd naar zijn kijk op fysieke media. Utsumi erkent dat fysieke media diep in het DNA van SEGA zit geworteld, mede dankzij hun verleden als een consolemaker. Uit Utsumi's woorden valt op te maken dat SEGA in zijn positie hier geen beloftes op kan maken. Als een hardwaremaker besluit om geen disc drive in een console te stoppen heb je natuurlijk niks aan een schijfje. SEGA zal echter wel zijn best blijven doen om zo veel mogelijk releases zowel digitaal als fysiek beschikbaar te maken. Dat SEGA naast zijn eigen games ook games van diverse andere uitgevers lokaliseert en publiceert op de Japanse markt zal hier vanzelfsprekend ook een aandeel in hebben.

Dat good ol' SEGA ons als fysieke enthousiastelingen wilt blijven ondersteunen is goed nieuws. Hopelijk volgen meer publishers dit voorbeeld.