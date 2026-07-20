Twijfels over gebruik Creation Engine in Elder Scrolls 6 en Fallout 5
Het was een goede week voor Falloutfans: naast de bevestiging dat remasters van Fallout 3 en New Vegas in de maak zijn, bevestigde Todd Howard ook de maak van Fallout 5. Maar niet iedereen is positief te spreken over dit nieuws.
Bethesda maakte bekend dat Fallout 5 en The Elder Scrolls 6 worden ontwikkeld met behulp van een geüpdatete versie van hun eigen Creation Engine. In een interview met Windows Central spreekt Howard vol lof over het technische team en het technologieplatform Creation Engine 3, dat het mogelijk maakt om “meerdere projecten tegelijkertijd te ondersteunen met nieuwe tools, renderingtechnieken en systemen”. Juist over deze engine zijn sommige fans echter niet te spreken. De techniek is goed voor modontwikkelaars, maar zorgt er volgens een gebruiker op Reddit voor dat games op de releasedatum al verouderd aanvoelen. Anderen zijn positiever en stellen dat juist de moddingcommunity de kern vormt van Bethesda-games. In reactie hierop schrijft een andere gebruiker echter dat het voelt alsof de community de games voor de ontwikkelaars moet repareren, waardoor zij weg kunnen komen met een incompleet of buggy product. Daarnaast maken velen zich ook zorgen over de laadtijden van kleine gebouwen, die in Bethesdatitels uit de jaren 2020 nog steeds aanwezig zijn, terwijl andere grote ontwikkelaars daar inmiddels een oplossing voor hebben gevonden.
Natuurlijk is dit allemaal nog speculatie en moeten we geduldig afwachten of deze problemen daadwerkelijk te vinden zijn in de games.
Zeg je singleplayer open-world RPG's, dan zeg je Hannah. Je kunt haar midden in de nacht wakker maken om het avontuur aan te gaan in games als The Witcher, The Elder Scrolls, Assassin's Creed of Fallout. Maar ook een cozy game op zijn tijd draait Hannah haar hand niet voor om. Verliest ze zich niet in een digitale wereld, dan vind je haar waarschijnlijk aan de keukentafel met een tabletop- of kaartspel zoals Pathfinder of Dungeons & Dragons. Kortom, als je iets wil weten over games of bordspellen, dan zit je bij Hannah aan het juiste adres.
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Zou ik erg jammer vinden. Erg achterhaald!
Iedere game engine heeft zijn voor en nadelen, maar de diversiteit van die verschillende engines is juist mooi. Tegenwoordig is een nieuwe engine van de grond af bouwen niet meer rendabel, dus alleen legacy gamestudios hebben nog hun eigen engines. Ik zou het jammer vinden als die hun tools zouden opgeven en alles nog meer Unreal Engine eenheidsworst zou worden.
Dat haalt de terechte kritiekpunten op de Creation Engine niet weg natuurlijk. Maar het alternatief is niet per se wenselijker naar mijn idee.
Ik vond de laadtijden in Starfield niet echt heel storend. Met huidige snelle SSD's is dit ook niet meer zo heel lang als destijds met de Xbox 360 in Skyrim. Maar voor zo'n grote game als TES6 moeten ze toch wel wat upgraden. Ik hoop dat ze op dat vlak ook naar de fans luisteren.
Het is misschien niet de beste engine (voor open wereld games) maar mensen moeten ook niet gaan lopen doem denken.
Misschien een onpopulaire mening, maar laadtijden (mits niet overdreven lang) heb ik in games als dit nooit echt een probleem gevonden. Het geeft je letterlijk even een verplicht rustmoment en soms voelt daardoor een bepaald stuk open-world even als een level op zich. Geeft het altijd een gekaderd gevoel, wat soms wel eens prettig is in een uitgestrekte vlakte aan icoontjes.
Daarbij vond ik laadtijden verpakt in open-deur animaties zoals in de originele RE-games juist bijdragen aan de spanning.
Zolang het vechten maar niet meer zo clunky is vind ik alles best.
Ah 'online ophef', lees: mensen die random kleine dingen overdreven uitvergroten tot iets wat ze tot in het diepste van hun ziel raakt.
Ik snap de kritiek nog wel mbt de laadschermen die de engine met zich meebrengt, maar holy crap he.