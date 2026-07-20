Het was een goede week voor Falloutfans: naast de bevestiging dat remasters van Fallout 3 en New Vegas in de maak zijn, bevestigde Todd Howard ook de maak van Fallout 5. Maar niet iedereen is positief te spreken over dit nieuws.

Bethesda maakte bekend dat Fallout 5 en The Elder Scrolls 6 worden ontwikkeld met behulp van een geüpdatete versie van hun eigen Creation Engine. In een interview met Windows Central spreekt Howard vol lof over het technische team en het technologieplatform Creation Engine 3, dat het mogelijk maakt om “meerdere projecten tegelijkertijd te ondersteunen met nieuwe tools, renderingtechnieken en systemen”. Juist over deze engine zijn sommige fans echter niet te spreken. De techniek is goed voor modontwikkelaars, maar zorgt er volgens een gebruiker op Reddit voor dat games op de releasedatum al verouderd aanvoelen. Anderen zijn positiever en stellen dat juist de moddingcommunity de kern vormt van Bethesda-games. In reactie hierop schrijft een andere gebruiker echter dat het voelt alsof de community de games voor de ontwikkelaars moet repareren, waardoor zij weg kunnen komen met een incompleet of buggy product. Daarnaast maken velen zich ook zorgen over de laadtijden van kleine gebouwen, die in Bethesdatitels uit de jaren 2020 nog steeds aanwezig zijn, terwijl andere grote ontwikkelaars daar inmiddels een oplossing voor hebben gevonden.

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Natuurlijk is dit allemaal nog speculatie en moeten we geduldig afwachten of deze problemen daadwerkelijk te vinden zijn in de games.