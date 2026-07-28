Ubisoft-games nu ook op XBOX PC met gratis pc-versie voor bestaande eigenaars
Speel je graag games op zowel pc als XBOX? Dan hebben Ubisoft en XBOX goed nieuws voor jou! Beide partijen hebben de handen in elkaar geslagen om ervoor te zorgen dat je gamebibliotheek een stuk toegankelijker wordt.
Meer Ubisoft-games beschikbaar op pc
Verschillende Ubisoft-titels zijn vanaf nu namelijk rechtstreeks beschikbaar via de XBOX-app op pc, waaronder grote namen zoals Assassin's Creed Shadows, Star Wars Outlaws, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, Skull and Bones, Prince of Persia: The Lost Crown en meer. Heb je toevallig bepaalde games al op XBOX? Wel, dan is er nog meer goed nieuws: bezitters van een aantal digitale XBOX-games kunnen gratis en voor niets de pc-versie claimen. Het gaat hierbij om de volgende titels:
- Assassin’s Creed Mirage
- Assassin’s Creed Valhalla
- Avatar: Frontiers of Pandora
- Far Cry 6
- Immortals Fenyx Rising
- Prince of Persia: The Lost Crown
- Riders Republic
- Skull and Bones
- The Crew 2
- The Crew Motorfest
- Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction
- Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
- Watch Dogs Legion
Ubisoft & XBOX
Kleine kanttekening: dit gaat niet in de omgekeerde richting. Alleen als je de XBOX-versie van deze games hebt, krijg je gratis de pc-versie. Ga jij hiervan gebruikmaken?
Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.
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