Speel je graag games op zowel pc als XBOX? Dan hebben Ubisoft en XBOX goed nieuws voor jou! Beide partijen hebben de handen in elkaar geslagen om ervoor te zorgen dat je gamebibliotheek een stuk toegankelijker wordt.

Meer Ubisoft-games beschikbaar op pc

Verschillende Ubisoft-titels zijn vanaf nu namelijk rechtstreeks beschikbaar via de XBOX-app op pc, waaronder grote namen zoals Assassin's Creed Shadows, Star Wars Outlaws, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, Skull and Bones, Prince of Persia: The Lost Crown en meer. Heb je toevallig bepaalde games al op XBOX? Wel, dan is er nog meer goed nieuws: bezitters van een aantal digitale XBOX-games kunnen gratis en voor niets de pc-versie claimen. Het gaat hierbij om de volgende titels:

Assassin’s Creed Mirage

Assassin’s Creed Valhalla

Avatar: Frontiers of Pandora

Far Cry 6

Immortals Fenyx Rising

Prince of Persia: The Lost Crown

Riders Republic

Skull and Bones

The Crew 2

The Crew Motorfest

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Watch Dogs Legion

Ubisoft & XBOX

Kleine kanttekening: dit gaat niet in de omgekeerde richting. Alleen als je de XBOX-versie van deze games hebt, krijg je gratis de pc-versie. Ga jij hiervan gebruikmaken?