Uitstel van GTA 6 pas later bekendgemaakt
Eerder deze maand rapporteerden wij dat er alle waarschijnlijkheid was dat GTA 6 in 2026 pas zou komen te verschijnen. Dat is vervolgens door een aantal devs ontkracht, maar voormalig Rockstar Technical Director Obbe Vermeij laat weten dat helemaal niemand nog iets weet over een eventueel uitstel van Grand Theft Auto 6.
Dat de hele wereld wacht op de release van GTA 6 is een understatement. Menig nieuwsoutlet, waaronder Gameliner, grijpt gretig naar redenen om te schrijven over de aankomende Rockstar-game. Voormalig Rockstar Technical Director Obe Vermeij, die heeft gewerkt aan Grand Theft Auto 3, Grand Theft Auto 4, Grand Theft Auto: Vice City en Grand Theft Auto: San Andreas, laat echter weten dat er nog helemaal niets bekend is. Niet bij insiders, maar dus ook niet bij de devs. Afgaande op eigen ervaring laat hij weten dat een eventueel GTA 6 uitstel naar 2026 pas vier maanden van tevoren naar buiten wordt gebracht. Dat zou dus betekenen dat we ergens rond mei 2025 een definitieve releasedatum heeft.
Gelukkig laat Vermeij ook nog even weten dat Grand Theft Auto 6 zo'n tien jaar mee moet gaan. Dat is dan hopelijk een grapje, anders spelen we de game (net zoals nu) drie generaties later nog op de PlayStation 7. Afijn, zou zomaar waar kunnen zijn. GTA 6 zou namelijk moeite krijgen op de PS5 Pro!
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