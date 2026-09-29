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The Big Break Showcase 2026

Wielders of the Essence kent november 2026-release, demo nu beschikbaar

Door Bram Noteboom
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De indie-dev Lavapotion (Songs of Conquest) toont verse beelden van Wielders of the Essence tijdens The Big Break Showcase 2026. Check hier de nieuwste gameplaytrailer en mocht je daarvan smullen: de demo valt nu al te downloaden.

Wielders of the Essence is een incremental base-building horde-survivalgame. Dit wil zeggen dat je vooral moet letten op je eigen positie en de upgrades die je aanschaft, aangezien aanvallen automatisch worden uitgevoerd. Je speelt als een kikkertje met een grote droom: van z'n plas een waar paradijs maken. Dit doe je samen met je metgezel (die toevallig ook een ei is) en langzaam maar zeker boek je progressie door deze magische wereld, mits je erin slaagt om de hordes van je af te slaan. De gameplaybeelden hieronder zorgen voor een duidelijk plaatje van Wielders of the Essence. Vind je dit soort games vet? Goed nieuws, want de Steam-demo is nu al speelbaar.

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Wielders of the Essence is beschikbaar vanaf 5 november 2026 voor de pc via Steam.

Bron: The Big Break Showcase 2026
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 177 reviews 5583 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Wielders of the Essence
Wielders of the Essence

Ontwikkelaar

Lavapotion

Uitgever

Lavapotion, Coffee Stain Publishing

Release

5 november 2026

Platforms

PC
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