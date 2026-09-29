De indie-dev Lavapotion (Songs of Conquest) toont verse beelden van Wielders of the Essence tijdens The Big Break Showcase 2026. Check hier de nieuwste gameplaytrailer en mocht je daarvan smullen: de demo valt nu al te downloaden.

Wielders of the Essence is een incremental base-building horde-survivalgame. Dit wil zeggen dat je vooral moet letten op je eigen positie en de upgrades die je aanschaft, aangezien aanvallen automatisch worden uitgevoerd. Je speelt als een kikkertje met een grote droom: van z'n plas een waar paradijs maken. Dit doe je samen met je metgezel (die toevallig ook een ei is) en langzaam maar zeker boek je progressie door deze magische wereld, mits je erin slaagt om de hordes van je af te slaan. De gameplaybeelden hieronder zorgen voor een duidelijk plaatje van Wielders of the Essence. Vind je dit soort games vet? Goed nieuws, want de Steam-demo is nu al speelbaar.

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Wielders of the Essence is beschikbaar vanaf 5 november 2026 voor de pc via Steam.