Crunchyroll Store vereist binnenkort lidmaatschap voor toegang

Crunchyroll, tegenwoordig onderdeel van Sony Group, gaat op een nog te bepalen datum in augustus een grote wijziging doorvoeren voor de Crunchyroll Store. Vanaf dat moment is de online shop namelijk enkel toegankelijk voor gebruikers die een Mega Fan- of Ultra Fan-abonnement op zak hebben.

Gameliner @TheMorry wist ons op de hoogte te stellen dat Crunchyroll recentelijk heeft aangekondigd wijzigingen door te voeren binnen de Crunchyroll Store. De online winkel stelt liefhebbers in staat om merchandise, manga, boeken, accessoires en meer van hun favoriete franchises eenvoudig op de kop te tikken.

Crunchyroll

Een groot deel van de gebruikers zal vanaf augustus echter niet langer toegang tot de Store hebben. Crunchyroll-eigenaren Sony Pictures Entertainment en Aniplex, beide sublabels van Sony Group, vereisen namelijk dat Crunchyroll Store-gebruikers vanaf augustus minimaal over een Mega Fan- of Ultra Fan-abonnement beschikken. Heb je een dergelijk abonnement niet op zak, dan krijg je niet langer toegang tot de online winkel.

Mocht je nog een Crunchyroll-giftcard hebben liggen, dan is deze inwisselbaar tot 14 augustus 2026. Reeds geplaatste orders worden uiteraard netjes afgehandeld, ook voor kopers zonder de desbetreffende abonnementen.

Mocht je bijzonder veel interesse hebben in de Store of de diensten van Crunchyroll: een regulier Fan-abonnement kost €7,99 per maand (€5,33 per maand bij een jaarabonnement). Wil je echter toegang tot de Store, dan dien je een Mega Fan-abonnement af te sluiten. Dit kost €10,99 per maand of €7,33 per maand in het geval van een jaarabonnement. De Ultra Tier lijkt vooralsnog niet beschikbaar in Nederland.