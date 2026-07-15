Crunchyroll Store vereist binnenkort lidmaatschap voor toegang
Crunchyroll, tegenwoordig onderdeel van Sony Group, gaat op een nog te bepalen datum in augustus een grote wijziging doorvoeren voor de Crunchyroll Store. Vanaf dat moment is de online shop namelijk enkel toegankelijk voor gebruikers die een Mega Fan- of Ultra Fan-abonnement op zak hebben.
Gameliner @TheMorry wist ons op de hoogte te stellen dat Crunchyroll recentelijk heeft aangekondigd wijzigingen door te voeren binnen de Crunchyroll Store. De online winkel stelt liefhebbers in staat om merchandise, manga, boeken, accessoires en meer van hun favoriete franchises eenvoudig op de kop te tikken.
Crunchyroll
Een groot deel van de gebruikers zal vanaf augustus echter niet langer toegang tot de Store hebben. Crunchyroll-eigenaren Sony Pictures Entertainment en Aniplex, beide sublabels van Sony Group, vereisen namelijk dat Crunchyroll Store-gebruikers vanaf augustus minimaal over een Mega Fan- of Ultra Fan-abonnement beschikken. Heb je een dergelijk abonnement niet op zak, dan krijg je niet langer toegang tot de online winkel.
Mocht je nog een Crunchyroll-giftcard hebben liggen, dan is deze inwisselbaar tot 14 augustus 2026. Reeds geplaatste orders worden uiteraard netjes afgehandeld, ook voor kopers zonder de desbetreffende abonnementen.
Mocht je bijzonder veel interesse hebben in de Store of de diensten van Crunchyroll: een regulier Fan-abonnement kost €7,99 per maand (€5,33 per maand bij een jaarabonnement). Wil je echter toegang tot de Store, dan dien je een Mega Fan-abonnement af te sluiten. Dit kost €10,99 per maand of €7,33 per maand in het geval van een jaarabonnement. De Ultra Tier lijkt vooralsnog niet beschikbaar in Nederland.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Ik ben helemaal niet zo van de anime, maar gintama (staat daar ook op) is echt hilarisch.
Begrijp ik het dan goed dat je een betaald abonnement moet hebben om toegang te krijgen tot de winkel zodat voor geld spullen kan aanschaffen?
Wie bedenkt dit?
En welke gek gaat dit doen?
Sony: hard op weg het meest gehate bedrijf van het moment te zijn en blijven
Beetje alsof Ubisoft vereist dat je ubisoft+ hebt voor je de MTX kan zien en kopen, omgekeerde wereld.
Thanks voor dit artikel, ik ging mijn abbo even checken hierdoor en ik zat blijkbaar nog op een oud 3 maandelijks abonnement, dus die jaarlijkse scheelt weer wat euros haha.
Die store staat overigens echt vol met rotzooi, dus ik zou niet weten waarom je daar een duurder abonnement voor zou willen afsluiten.
Iedereen op animenewsnetwork.com is zwaar over de zeik. Het voelt alsof Sony hiermee de fysieke anime releases ook wil beëindigen... Crunchyroll sloot afgelopen september de Crunchyroll store in Australië (voorheen madman entertainment) ze zouden de store updaten en na een paar maanden weer online komen. Het is juli en het nog steeds niet online. Ook staan er momenteel geen nieuwe preorders beschikbaar op de lokale entertainment shop. Dus ja, Sony is goed bezig om de fysieke media de nek om te draaien.
Hoeveel middelvingers heeft Sony?