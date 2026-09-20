In Let's Build a Dungeon bouw je zelf een MMO
Terwijl trailer na trailer voorbijschiet tijdens de PC Gaming Show, zitten er af en toe toch interessante games tussen. Zo ook Let's Build a Dungeon, een game waarin je een game bouwt, test en uitbrengt.
In Let's Build a Dungeon kruipen we achter de pc van een gameontwikkelaar. Jouw studio staat op het punt om een MMO uit te brengen, maar om dat te doen, dienen we te stijgen in de ranglijsten, het personeel te dwingen om te crunchen en natuurlijk de marketing te verzorgen. Op basis van gebruikersfeedback stel je je eigen game samen totdat deze gereed is voor early access. De centjes moeten immers binnenkomen.
Let's Build a Dungeon verschijnt in februari 2027 voor pc als early access-titel.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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