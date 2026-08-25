Lofsöng maakt emotionele comeback tijdens gamescom 2026
Unrelated Studio maakt een indrukwekkende entree tijdens gamescom 2026 Opening Night Live. Interesse in een emotioneel avontuur? Check hier de trailer van Lofsöng!
In Lofsöng ontdek, luister en ontrafel je een verborgen taal die verborgen ligt in steen en geluid. Dit avontuur vol raadsels en ontdekkingen, dat zich afspeelt in uitgestrekte brutalistische landschappen, is gevormd in de loop van de eeuwen door de genadeloze klok die door blijft tikken. Er is geen dialoog en er is geen kaart om je directie te bieden. Nee, je moet je simpelweg laten leiden. Wat je onderweg ontdekt, kan misschien wel eens grote indruk maken.
Lofsöng is in ontwikkeling voor de pc en Xbox Series X|S.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.