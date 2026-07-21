Maar zeven PS5-games verkochten dit jaar meer dan 100.000 fysieke exemplaren
De controversie rondom het stopzetten van fysieke media krijgt een staartje. 'Maar' zeven PS5-games verkochten dit jaar meer dan 100.000 fysieke kopieën.
De beslissing van Sony om fysieke media te stoppen galmt nog altijd na, maar er worden ook steeds meer statistieken vrijgegeven om de beslissing te verantwoorden. Terwijl de meest recente Marvel's Wolverine-trailer wordt overladen met kritiek wegens de fysieke games-situatie, laat industrie-analist Mat Piscatella weten hoe de vlag erbij hangt. Via Circana Retail Tracking Service, een marktonderzoeksdienst van Circana die verkoopgegevens van retailers verzamelt en analyseert, laat hij weten dat er 'maar' zeven PlayStation 5-games zijn die tot nu toe meer dan 100.000 fysieke exemplaren hebben weten te verkopen. In de week van 11 juli 2026 zijn er slechts twee PS5-games die meer dan 10.000 stuks wisten te verkopen. Het is niet bekend om welke games het precies gaat en wat de digitale tegenhanger weet te leveren qua verkoopcijfers. Wel is het belangrijk om te noteren dat deze nummers gaan over de business in de Verenigde Staten. Momenteel zijn er geen cijfers bekend die de markten wereldwijd analyseren.
Uiteraard zijn dit simpelweg cijfers en worden er daarnaast andere argumenten opgeworpen voor én tegen het behoud van fysieke media. Mocht je graag er iets over willen zeggen, doe het vooral in de comments. Wees lief voor elkaar!
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
-
Nieuws
Assassin's Creed Black Flag Resynced doet er nog een miljoen bij
Assassin's Creed Black Flag Resynced heeft er een geweldige eerste week op zitten! De game verkoopt goed en er wordt gewerkt aan toekomstige DLC.4 reacties
-
Trailer
Handen uit de mouwen in Construction Simulator: Evolution
Construction Simulator: Evolution verschijnt op PS5, Xbox Series en pc. Bestuur zware machines en stamp gebouwen uit de grond als een echte bouwvakker.0 reacties
-
Trailer
De Necrons vallen Warhammer 40,000: Dawn of War IV binnen
De barakken van Warhammer 40,000: Dawn of War IV lopen langzaam vol. Ditmaal zijn het de Necrons die in de schijnwerpers worden gezet met een trailer.0 reacties
-
Gameplay
Lara Croft nog altijd soepel in Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Crystal Dynamics en Flying Wild Hog vertellen in vijf minuten alles over de vernieuwde traversal in Tomb Raider: Legacy of Atlantis. Kijk nu de deep-dive!5 reacties
Dit soort onderzoeken zijn strategisch waardeloos gezien o.a. het tijdvak. Doe dit onderzoek bijvoorbeeld van juli tot en met december en je resultaten zijn compleet anders.
De bedoeling van dit onderzoek was om een excuus te zoeken om te stoppen met de disc, wat hen veel voordelen levert. Qua dat is dit onderzoek perfect ingezet en geslaagd.
"Terwijl de meest recente Marvel's Wolverine-trailer wordt overladen met kritiek" -- Wat dan? Als ik op de link klink zie ik niks terug in het vorige artikel over kritiek? Zet er dan wel even bij wat het kritiek is, want nu ben ik nieuwsgierig en wordt het niet uitgelegd. Dat vind ik minder goed, haha!
Overigens had Sony ook gelogen over de digitale aankopen door de gratis ps plus games er bij te rekenen en dat soort zaken, waardoor het aantal lag op 85% digitaal. Maar zo kan ik het ook!
Het profijt dat Sony zal halen uit alleen digitaal is zo groot, dat ik het niet raar zou vinden dat ze al hun statements overdrijven of met onzin vullen om mensen aan hun kant te krijgen 🤣
Dus eigenlijk willen we fysieke media behouden. Maar de fysieke verkoopcijfers van hun games in USA geven eigenlijk een ander beeld. Maar of het nou een goed onderzoek is of niet. Het is wel al langer bekend dat fysieke game media minder in trek is dan vroeger.