De controversie rondom het stopzetten van fysieke media krijgt een staartje. 'Maar' zeven PS5-games verkochten dit jaar meer dan 100.000 fysieke kopieën.

De beslissing van Sony om fysieke media te stoppen galmt nog altijd na, maar er worden ook steeds meer statistieken vrijgegeven om de beslissing te verantwoorden. Terwijl de meest recente Marvel's Wolverine-trailer wordt overladen met kritiek wegens de fysieke games-situatie, laat industrie-analist Mat Piscatella weten hoe de vlag erbij hangt. Via Circana Retail Tracking Service, een marktonderzoeksdienst van Circana die verkoopgegevens van retailers verzamelt en analyseert, laat hij weten dat er 'maar' zeven PlayStation 5-games zijn die tot nu toe meer dan 100.000 fysieke exemplaren hebben weten te verkopen. In de week van 11 juli 2026 zijn er slechts twee PS5-games die meer dan 10.000 stuks wisten te verkopen. Het is niet bekend om welke games het precies gaat en wat de digitale tegenhanger weet te leveren qua verkoopcijfers. Wel is het belangrijk om te noteren dat deze nummers gaan over de business in de Verenigde Staten. Momenteel zijn er geen cijfers bekend die de markten wereldwijd analyseren.

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Uiteraard zijn dit simpelweg cijfers en worden er daarnaast andere argumenten opgeworpen voor én tegen het behoud van fysieke media. Mocht je graag er iets over willen zeggen, doe het vooral in de comments. Wees lief voor elkaar!