Schiet in september 2026 de mooiste plaatjes in TOEM 2

Indie-ontwikkelaar Something We Made heeft goed nieuws voor de spelers die creatief aan de slag willen. TOEM 2 kent een releasedatum! Deze informatie werd gedeeld aan de hand van een nieuwe trailer.

In de originele TOEM was het concept simpel: verken een snoezelige wereld en maak de mooiste foto's onderweg. TOEM 2 borduurt voort op deze propositie. De nieuwsgierige fotograaf keert terug en het is aan jou om samen met hem op een nieuw avontuur te gaan vol met bijzondere geheimen, verborgen details, verse vriendschappen en wonderen om vast te leggen. Je verkent de knusse omgevingen en je laat je inspireren door van alles wat je tegenkomt. Something We Made belooft dat nieuwsgierigheid wordt beloond, dus zet je schrap om vele meters te maken en filmrollen volledig vol te klikken. Klinkt dit als een portret van een game? Dan hoef je gelukkig niet lang meer te wachten.

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TOEM 2 is beschikbaar vanaf 29 september 2026 voor de pc, PlayStation 5 en Nintendo Switch-consoles.