Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Schiet in september 2026 de mooiste plaatjes in TOEM 2

Door Bram Noteboom
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Indie-ontwikkelaar Something We Made heeft goed nieuws voor de spelers die creatief aan de slag willen. TOEM 2 kent een releasedatum! Deze informatie werd gedeeld aan de hand van een nieuwe trailer.

In de originele TOEM was het concept simpel: verken een snoezelige wereld en maak de mooiste foto's onderweg. TOEM 2 borduurt voort op deze propositie. De nieuwsgierige fotograaf keert terug en het is aan jou om samen met hem op een nieuw avontuur te gaan vol met bijzondere geheimen, verborgen details, verse vriendschappen en wonderen om vast te leggen. Je verkent de knusse omgevingen en je laat je inspireren door van alles wat je tegenkomt. Something We Made belooft dat nieuwsgierigheid wordt beloond, dus zet je schrap om vele meters te maken en filmrollen volledig vol te klikken. Klinkt dit als een portret van een game? Dan hoef je gelukkig niet lang meer te wachten.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

TOEM 2 is beschikbaar vanaf 29 september 2026 voor de pc, PlayStation 5 en Nintendo Switch-consoles.

Bron: Something We Made
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 173 reviews 5320 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot TOEM 2
TOEM 2

Ontwikkelaar

Something We Made

Uitgever

Something We Made

Release

29 september 2026

Platforms

PC
NSW
PS5
NS2
Lees meer
Reacties
Avatar Krulletje
Krulletje
lvl5 Thread Hunter
1 week geleden om 18:51

Ik vond het eerste deel erg leuk en ga deze zeker spelen. Ze hebben voor zichzelf alleen niet de makkelijkste maand gekozen 😅.

0
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord