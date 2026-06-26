TEKKEN krijgt een cartoonmake-over in TEKKEN! CARTOON
In het kader van onverwachte aankondigingen op de vrijdag: TEKKEN komt binnenkort in cartoonstijl naar je beeldscherm.
Bandai Namco heeft iets nieuws aangekondigd. En nee, het gaat niet om een nieuw seizoen van TEKKEN 8. Het gaat hier om TEKKEN! CARTOON, een serie die je favoriete personages uit de vechtgame omtovert tot cartoonversies. Hoewel de details nog schaars zijn, kun je hieronder alvast de teaser bekijken. Ja, ook ik was net zo verbaasd als de beste man in deze video.
Wat is jullie verwachting van TEKKEN! CARTOON? Zit hier echt potentie in, of lijkt het eerder op een slechte grap? Afijn, misschien moeten we eerst wat meer informatie afwachten voordat we een oordeel vellen.
Sinds enige tijd is Joey helemaal om. Onze droogkloot van de redactie heeft zijn geliefde PlayStation 5 de deur uitgeschopt om over te stappen naar de pc master race. Dus niet meer languit op de bank met een zak chips erbij, maar in volle concentratie achter zijn dikke en zorgvuldig samengestelde setup. Deze wordt niet gebruikt voor sportgames, want daaraan heeft Joey een broertje dood, maar schotel hem een vette shooter voor en je ziet hem de rest van de avond niet meer terug. Daarnaast is Joey ook niet vies van een fikse portie zelfkastijding en zoekt hij de uitdaging in het uitspelen van enorm moeilijke games zoals Trials Fusion.
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