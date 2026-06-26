TEKKEN krijgt een cartoonmake-over in TEKKEN! CARTOON

In het kader van onverwachte aankondigingen op de vrijdag: TEKKEN komt binnenkort in cartoonstijl naar je beeldscherm.

Bandai Namco heeft iets nieuws aangekondigd. En nee, het gaat niet om een nieuw seizoen van TEKKEN 8. Het gaat hier om TEKKEN! CARTOON, een serie die je favoriete personages uit de vechtgame omtovert tot cartoonversies. Hoewel de details nog schaars zijn, kun je hieronder alvast de teaser bekijken. Ja, ook ik was net zo verbaasd als de beste man in deze video.

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Wat is jullie verwachting van TEKKEN! CARTOON? Zit hier echt potentie in, of lijkt het eerder op een slechte grap? Afijn, misschien moeten we eerst wat meer informatie afwachten voordat we een oordeel vellen.