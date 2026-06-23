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Valve bevestigt lange wachtrijen voor Steam Controllers

Door Simon Verbeke

Valve liet heel recent weten wat de Steam Machine zal kosten (spoiler: best veel), maar tegelijk is er nog een ander stukje hardware waar we het even over moeten hebben: de Steam Controller. Deze is heel moeilijk te verkrijgen en dat zal ook nog even zo blijven.

Wanneer kan ik een Steam Controller kopen?

De nieuwe Steam Controller kwam uit op 4 mei, maar het is enorm moeilijk om er zo eentje in je handen te krijgen. Valve zelf heeft nu een statement gemaakt over deze hele kwestie: men bevestigt dat men moeite heeft om iedereen van een controller te voorzien en dat de wachtrij inmiddels héél lang is geworden. Om de verwachtingen realistisch te houden, kan je nu via de Steam Controller-pagina een indicatie vinden van wanneer jij jouw Steam Controller ongeveer zal kunnen bestellen. Dit zijn de huidige geschatte periodes:

  • voor september 2026
  • voor december 2026
  • in 2027 (meer aanvullende info volgt)
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Wanneer je nu een reservering plaatst, zal je één van de periodes te zien krijgen. Ook wanneer je dit al hebt gedaan, kan je nu nakijken in welke periode jij valt. Ben jij van plan er eentje te bestellen of wacht je liever tot de wachtrij wat korter is?

Bron: Valve
Simon Verbeke
Simon Verbeke Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 14 reviews 255 artikelen geplaatst

Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.

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Reacties
Avatar SonnyS
SonnyS
lvl8 Achievement Hunter
1 week geleden om 15:00

Ik ben 21 mei op de wachtlijst gezet voor zo'n controolertje en ik ga dat ding dit jaar niet meer krijgen, helaas. Het wordt al 2027... Gelukkig heb ik nog een XBOX Elite Series 2 in de kast liggen maar dan moet ik nog wel even een mijlpaaltje halen met m'n gewicht...

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Avatar Robert-Frans
Robert-Frans
lvl7 Checkpoint Jeugd
1 week geleden om 12:26

Een console die meer dan duizend euro gaat kosten, met controllers waarop je een half jaar of langer moet wachten. Ik heb, hoe uitzonderlijk, zowaar medelijden met de afdeling marketing van Valve...

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Avatar TheRock
TheRock
lvl15 Community Veteraan
1 week geleden om 12:23

The Rock neemt aan dat je op de Steam Machine ook met andere controllers kan gamen dan?

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Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl14 High Score Chaser
1 week geleden om 09:17

Gezien de prijzen die ze hanteren kan ik mij niet voorstellen dat het een succes wordt zowel de controller als de steam machine.

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