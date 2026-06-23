Valve bevestigt lange wachtrijen voor Steam Controllers

Valve liet heel recent weten wat de Steam Machine zal kosten (spoiler: best veel), maar tegelijk is er nog een ander stukje hardware waar we het even over moeten hebben: de Steam Controller. Deze is heel moeilijk te verkrijgen en dat zal ook nog even zo blijven.

Wanneer kan ik een Steam Controller kopen?

De nieuwe Steam Controller kwam uit op 4 mei, maar het is enorm moeilijk om er zo eentje in je handen te krijgen. Valve zelf heeft nu een statement gemaakt over deze hele kwestie: men bevestigt dat men moeite heeft om iedereen van een controller te voorzien en dat de wachtrij inmiddels héél lang is geworden. Om de verwachtingen realistisch te houden, kan je nu via de Steam Controller-pagina een indicatie vinden van wanneer jij jouw Steam Controller ongeveer zal kunnen bestellen. Dit zijn de huidige geschatte periodes:

voor september 2026

voor december 2026

in 2027 (meer aanvullende info volgt)

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Wanneer je nu een reservering plaatst, zal je één van de periodes te zien krijgen. Ook wanneer je dit al hebt gedaan, kan je nu nakijken in welke periode jij valt. Ben jij van plan er eentje te bestellen of wacht je liever tot de wachtrij wat korter is?