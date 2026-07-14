Voetfetisj? Check dan nu Assassin's Creed: Black Flag Resynced
Je zou het niet verwachten, maar Assassin's Creed: Black Flag Resynced lijkt de go-to place te worden voor spelers met een voetfetisj. Op de officiële Black Flag Resynced-fotowebsite klimt een foto van vrouwenvoeten namelijk in rap tempo omhoog.
Uiteraard staat de officiële Assassin's Creed: Black Flag Resynced-website vol met prachtige foto's. Zo zien we een close-up van een schattig varkentje, prachtige vergezichten van de Caraïben en verborgen pareltjes in de wereld. De op één na populairste foto bestaat echter uit vrouwenvoeten. Gaat dit een nieuwe trend worden? Wie weet, maar aan de bijna 75.000 likes te zien, kent de Assassin's Creed: Black Flag Resynced-playerbase een flink aantal mensen met een voetfetisj.
Ubisoft
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Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Misschien iets voor Quentin Tarantino?
Gad-ver-damme. Mensen die een voetfetisj hebben,daar is toch echt de GGZ voor uitgevonden.
Aan de voetfetisjisten: wat maakt een sexy voet nou zo onweerstaanbaar? De lengte van de tenen? Een eeltige hak? Enkel serieuze antwoorden graag.
Hahaha fantastische titel.
Andermans foto's zien vond ik altijd leuk in Origins, goed om te zien dat die feature nog steeds bestaat in nieuwere games.
Dit heeft me die optie uit laten zetten in game :). Was de 2e foto die naar voren kwam.