Voetfetisj? Check dan nu Assassin's Creed: Black Flag Resynced

Je zou het niet verwachten, maar Assassin's Creed: Black Flag Resynced lijkt de go-to place te worden voor spelers met een voetfetisj. Op de officiële Black Flag Resynced-fotowebsite klimt een foto van vrouwenvoeten namelijk in rap tempo omhoog.

Uiteraard staat de officiële Assassin's Creed: Black Flag Resynced-website vol met prachtige foto's. Zo zien we een close-up van een schattig varkentje, prachtige vergezichten van de Caraïben en verborgen pareltjes in de wereld. De op één na populairste foto bestaat echter uit vrouwenvoeten. Gaat dit een nieuwe trend worden? Wie weet, maar aan de bijna 75.000 likes te zien, kent de Assassin's Creed: Black Flag Resynced-playerbase een flink aantal mensen met een voetfetisj.

Ubisoft

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