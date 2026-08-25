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Afterworld: Your Empire From the Ashes nu officieel onthuld

Door Patrick Lamers
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Paradox Interactive had het per ongeluk zelf al gelekt van de week, maar nu is Afterworld dan toch echt officieel aangekondigd. Tijdens Opening Night Live werd de eerste trailer van de game getoond.

Afterworld: Your Empire From The Ashes wordt ontwikkeld door de zelfde studio als Crusader Kings III en Hearts of Iron IV. Dit postapocalytische avontuur doet sterk denken aan Mad Max, maar heeft ook modernere invloeden, zoals wandelende tanks. Het is aan jou om je stam te leiden, gebruik te maken van de technologie en land te veroveren. Bouw je imperium op uit de as van de vervallen wereld.

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Een releasedatum of releasewindow ontbreekt vooralsnog, maar je kunt de game nu wel al wishlisten. De game wordt ontwikkeld voor pc.

Bron: Paradox Interactive
Patrick Lamers
Patrick Lamers Mede-eigenaar & Hoofdredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 186 reviews 2946 artikelen geplaatst

Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.

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Packshot Afterworld
Afterworld

Ontwikkelaar

Paradox Entertainment

Uitgever

Paradox Interactive

Release

-

Platforms

-
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Reacties
Avatar Larafin
Larafin
lvl5 Thread Hunter
1 uur geleden bewerkt

"After the End - Official Version"...
De focus op Amerika is wel een give away in deze.

Ik hoop ten zeerste dat modders van die groep zijn ingehuurd om te werken aan dit spel, heeft in elk geval wel mijn interesse.

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