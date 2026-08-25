Afterworld: Your Empire From the Ashes nu officieel onthuld

Paradox Interactive had het per ongeluk zelf al gelekt van de week, maar nu is Afterworld dan toch echt officieel aangekondigd. Tijdens Opening Night Live werd de eerste trailer van de game getoond.

Afterworld: Your Empire From The Ashes wordt ontwikkeld door de zelfde studio als Crusader Kings III en Hearts of Iron IV. Dit postapocalytische avontuur doet sterk denken aan Mad Max, maar heeft ook modernere invloeden, zoals wandelende tanks. Het is aan jou om je stam te leiden, gebruik te maken van de technologie en land te veroveren. Bouw je imperium op uit de as van de vervallen wereld.

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Een releasedatum of releasewindow ontbreekt vooralsnog, maar je kunt de game nu wel al wishlisten. De game wordt ontwikkeld voor pc.