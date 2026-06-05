Amsterdamse tak VR ontwikkelaar Vertigo Games opgeheven

Het is een donkere bladzijde in de boeken van VR liefhebbers en game chauvinisten; het Amsterdamse kantoorpersoneel van Vertigo Games heeft de deuren permanent achter zich dicht moeten trekken. De CEO van Vertigo Games Amsterdam - Richard Stitselaar - heeft dit via X laten weten.

Wie de VR markt de laatste jaren een beetje heeft bijgehouden is de naam Vertigo Games vast en zeker wel eens tegengekomen. Ondanks het feit dat de studio aardig wat noemenswaardige games op de markt heeft weten te zetten (Arizona Sunshine, Metro Awakening, Thief VR, The 7th Guest), kan men er niet omheen dat de VR-markt het behoorlijk zwaar heeft. Om die reden heeft men dan ook de lastige keuze moeten maken om er de stekker uit te trekken.

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Hiermee wordt maar weer eens pijnlijk duidelijk dat VR lastig aan de man te brengen is, zelfs met bedrijven als Meta die er met de komst van de Quest line-up flink wat moeite in hebben gestoken om het platform virtual reality naar de huiskamer te krijgen. Dat zelfs die frontrunner eerder dit jaar drie van haar VR studio's sloot, was ook al een teken aan de wand.

Laten we hopen dat de getroffen ontwikkelaars snel een nieuw onderkomen weten te vinden.