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gamescom 2026

Boltgun 2 komt in oktober 2026 uit, Mick Gordon werkt aan soundtrack

Door Bram Noteboom
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Ook tijdens gamescom 2026 dienen we de Emperor. De brute first-person shooter Warhammer 40,000: Boltgun 2 heeft een releasedatum te pakken.

Maar dat is uiteraard niet het enige nieuws dat werd vrijgegeven. Om te beginnen is de grote antagonist van de actiegame uit de doeken gedaan. Spelers gaan het opnemen tegen Vashtorr the Arkifane. Deze demigod kent waanzinnige krachten en gaat dan ook het geloof van Ultramarine Malum Caedo en Sister of Battle Nyra Veyrath goed op de proef stellen. Gelukkig mogen we dit doen onder het genot van de muzikale talenten van Mick Gordon. Hij draagt bij aan dit project met zijn track 'Ascent of the Arkifane', dus als zijn werk aan DOOM (2016) en DOOM Eternal goed bij je in de smaak viel, dan wordt je zeker blij van de onderstaande trailer.

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Warhammer 40,000: Boltgun 2 is beschikbaar vanaf 14 oktober 2026 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: gamescom 2026
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 173 reviews 5369 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Warhammer 40,000: Boltgun 2
Warhammer 40,000: Boltgun 2

Ontwikkelaar

Auroch Digital

Uitgever

Big Fan Games

Release

18 juli 1905

Platforms

PC
PS5
XBS
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