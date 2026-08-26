Ook tijdens gamescom 2026 dienen we de Emperor. De brute first-person shooter Warhammer 40,000: Boltgun 2 heeft een releasedatum te pakken.

Maar dat is uiteraard niet het enige nieuws dat werd vrijgegeven. Om te beginnen is de grote antagonist van de actiegame uit de doeken gedaan. Spelers gaan het opnemen tegen Vashtorr the Arkifane. Deze demigod kent waanzinnige krachten en gaat dan ook het geloof van Ultramarine Malum Caedo en Sister of Battle Nyra Veyrath goed op de proef stellen. Gelukkig mogen we dit doen onder het genot van de muzikale talenten van Mick Gordon. Hij draagt bij aan dit project met zijn track 'Ascent of the Arkifane', dus als zijn werk aan DOOM (2016) en DOOM Eternal goed bij je in de smaak viel, dan wordt je zeker blij van de onderstaande trailer.

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Warhammer 40,000: Boltgun 2 is beschikbaar vanaf 14 oktober 2026 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.