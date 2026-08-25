Update Console-versie Mewgenics duikt vroegtijdig op

Een van de beste indiegames uit 2026 komt binnenkort naar andere platformen. Via de XBOX Store wordt de console-versie van Mewgenics vroegtijdig onthuld.

Update 25-08: Tijdens gamescom Opening Night Live is de kogel door de kerk gegaan; oftewel the cat is out of the bag. De console-versie van Mewgenics heeft een releasedatum te pakken. Vanaf 8 september 2026 is de indiegame beschikbaar op de PlayStation 5, Nintendo Switch 2 en Xbox Series X|S.

Dat er console-versies van Mewgenics in de maak waren, dat was natuurlijk al bekend, maar we moesten nog met gepast geduld wachten op verdere updates. Deze lijken te worden vrijgegeven tijdens gamescom 2026, want de turn-based RPG-titel is vroegtijdig opgedoken in de XBOX Store met een achievement-lijst en releasedatum. Vanaf 8 september 2026 is het mogelijk Meagenics in ieder geval te spelen op de Xbox Series X|S, maar het is aannemelijk om te denken dat de PlayStation 5- en Nintendo Switch 2-versie daar niet ver vanaf zitten en waarschijnlijk zelfs dezelfde launchdatum delen.

Het is even wachten op bevestiging vanuit het ontwikkelaarsduo Edmund McMillen en Tyler Glaiel. Geen geduld meer? Speel dan vooral Mewgenics op de pc via Steam.