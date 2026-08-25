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gamescom 2026

Update Console-versie Mewgenics duikt vroegtijdig op

Door Bram Noteboom
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Een van de beste indiegames uit 2026 komt binnenkort naar andere platformen. Via de XBOX Store wordt de console-versie van Mewgenics vroegtijdig onthuld.

Update 25-08: Tijdens gamescom Opening Night Live is de kogel door de kerk gegaan; oftewel the cat is out of the bag. De console-versie van Mewgenics heeft een releasedatum te pakken. Vanaf 8 september 2026 is de indiegame beschikbaar op de PlayStation 5, Nintendo Switch 2 en Xbox Series X|S.

Dat er console-versies van Mewgenics in de maak waren, dat was natuurlijk al bekend, maar we moesten nog met gepast geduld wachten op verdere updates. Deze lijken te worden vrijgegeven tijdens gamescom 2026, want de turn-based RPG-titel is vroegtijdig opgedoken in de XBOX Store met een achievement-lijst en releasedatum. Vanaf 8 september 2026 is het mogelijk Meagenics in ieder geval te spelen op de Xbox Series X|S, maar het is aannemelijk om te denken dat de PlayStation 5- en Nintendo Switch 2-versie daar niet ver vanaf zitten en waarschijnlijk zelfs dezelfde launchdatum delen.

Mewgenics katten fokken

Het is even wachten op bevestiging vanuit het ontwikkelaarsduo Edmund McMillen en Tyler Glaiel. Geen geduld meer? Speel dan vooral Mewgenics op de pc via Steam.

Bron: True Achievements
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 173 reviews 5366 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Mewgenics
Mewgenics

Reviewscore

4,5/5

Ontwikkelaar

Edmund McMillen, Tyler Glaiel

Uitgever

Edmund McMillen, Tyler Glaiel

Release

10 februari 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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