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Dune: Part Three als een van de eersten bekijken? Schrijf je in voor Dune Insiders

Door Rudy Wijnberg
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Wil jij Dune: Part Three als een van de eersten in de bioscoop zien? Registreer je dan nu voor het Dune Insider-programma. Hierdoor ben je in staat om tickets te pre-orderen, zodat je het slotstuk direct in IMAX kunt bekijken. Zo vermeldt Warner Bros. met een nieuwe trailer van de film.

Het verhaal van Paul Atreides komt op 16 december 2026 tot een spectaculaire conclusie. Dune: Part Three verschijnt namelijk op die dag wereldwijd in de bioscoop. Als je dacht dat het moeilijk was om een kaartje voor Spider-Man: Brand New Day te bemachtigen, dan gaat dit laatste deel in de trilogie waarschijnlijk een nog grotere uitdaging bieden. In de trailer zien we alle acteurs zich voorbereiden op de strijd. Wie gaat er winnen? Dat zie je dus op 16 december 2026, wanneer Dune: Part Three verschijnt in de bioscoop.

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Bron: Dune Insiders
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 349 reviews 2373 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Reacties
Avatar Xenon
Xenon
lvl12 Clout Farmer
9 uur geleden bewerkt

Mooi !

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Avatar Twinsen_Blaze
Twinsen_Blaze
lvl9 NPC 2.0
12 uur geleden

Pre-order is niet nodig, maar deze film gaat wel op het grootst mogelijke scherm gekeken worden rond de feestdagen. Kan niet wachten!

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