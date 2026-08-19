Wil jij Dune: Part Three als een van de eersten in de bioscoop zien? Registreer je dan nu voor het Dune Insider-programma. Hierdoor ben je in staat om tickets te pre-orderen, zodat je het slotstuk direct in IMAX kunt bekijken. Zo vermeldt Warner Bros. met een nieuwe trailer van de film.

Het verhaal van Paul Atreides komt op 16 december 2026 tot een spectaculaire conclusie. Dune: Part Three verschijnt namelijk op die dag wereldwijd in de bioscoop. Als je dacht dat het moeilijk was om een kaartje voor Spider-Man: Brand New Day te bemachtigen, dan gaat dit laatste deel in de trilogie waarschijnlijk een nog grotere uitdaging bieden. In de trailer zien we alle acteurs zich voorbereiden op de strijd. Wie gaat er winnen? Dat zie je dus op 16 december 2026, wanneer Dune: Part Three verschijnt in de bioscoop.