Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

gamescom 2026

Gratis anime actie-RPG ANANTA verschijnt volgend jaar

Door Claudia Tjia
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

ANANTA krijgt een wereldwijde release volgend jaar. De openwereldgame van NetEase neemt spelers mee naar Nova City en Lingyun City, waar je als agent op onderzoek gaat en de balans tussen mens en chaos moet bewaken.

In ANANTA speel je als een elite Agent van de A.C.D., de Anti-Chaos Directorate. Vanuit deze organisatie krijg je de opdracht om bedreigingen voor de mensheid aan te pakken en de vreemde gebeurtenissen in de wereld te onderzoeken. Daarbij reis je tussen Nova City en Chongxiao's Lingyun City. Beide steden hebben hun eigen sfeer en manier van leven, waardoor de game niet alleen om gevechten draait. Je stelt tijdens je avontuur een squad samen en trekt met verschillende personages door de steden. Onderweg kom je voor verschillende uitdagingen te staan en ontdek je meer over de wereld en de gebeurtenissen die zich daar afspelen.

Nova City vormt een belangrijk onderdeel van de game. Als Agent krijg je volgens de ontwikkelaar veel vrijheid om de stad te verkennen en de verschillende delen ervan te ontdekken. Daarbij draait het niet alleen om de hoofdmissie. ANANTA wil ook verschillende kanten van het dagelijks leven in de steden laten zien, met personages en activiteiten die passen bij hun eigen omgeving. Naast het verkennen krijg je te maken met combat en verschillende uitdagingen. De A.C.D. probeert de balans te bewaren en bedreigingen voor de mensheid tegen te houden.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

ANANTA verschijnt op 15 januari 2027 gratis voor de pc, PlayStation 5 en mobiele apparaten.

Bron: gamescom
Claudia Tjia
Claudia Tjia Eindredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 217 reviews 3419 artikelen geplaatst

Een multimedia-rockstar van ongekend niveau. Claudia, oftewel Cloud, heeft één missie; je continu voorzien van het meest verse en sappige nieuws. Reviews, artikelen, visuele uitspattingen, ze draait er haar hand niet voor om. Is ze geen berichten aan het tikken, dan is ze op zoek naar de pareltjes onder de indiegames, verliest ze zichzelf in grootse JRPG's of verdedigt ze haar Jeugdjournaal Pokémon-expert titel met hand en tand.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot ANANTA
ANANTA

Ontwikkelaar

Naked Rain

Uitgever

NetEase Games

Release

-

Platforms

PC
Mob
PS5
Lees meer
Reacties
Er zijn nog geen reacties
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord