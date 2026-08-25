Gratis anime actie-RPG ANANTA verschijnt volgend jaar
ANANTA krijgt een wereldwijde release volgend jaar. De openwereldgame van NetEase neemt spelers mee naar Nova City en Lingyun City, waar je als agent op onderzoek gaat en de balans tussen mens en chaos moet bewaken.
In ANANTA speel je als een elite Agent van de A.C.D., de Anti-Chaos Directorate. Vanuit deze organisatie krijg je de opdracht om bedreigingen voor de mensheid aan te pakken en de vreemde gebeurtenissen in de wereld te onderzoeken. Daarbij reis je tussen Nova City en Chongxiao's Lingyun City. Beide steden hebben hun eigen sfeer en manier van leven, waardoor de game niet alleen om gevechten draait. Je stelt tijdens je avontuur een squad samen en trekt met verschillende personages door de steden. Onderweg kom je voor verschillende uitdagingen te staan en ontdek je meer over de wereld en de gebeurtenissen die zich daar afspelen.
Nova City vormt een belangrijk onderdeel van de game. Als Agent krijg je volgens de ontwikkelaar veel vrijheid om de stad te verkennen en de verschillende delen ervan te ontdekken. Daarbij draait het niet alleen om de hoofdmissie. ANANTA wil ook verschillende kanten van het dagelijks leven in de steden laten zien, met personages en activiteiten die passen bij hun eigen omgeving. Naast het verkennen krijg je te maken met combat en verschillende uitdagingen. De A.C.D. probeert de balans te bewaren en bedreigingen voor de mensheid tegen te houden.
ANANTA verschijnt op 15 januari 2027 gratis voor de pc, PlayStation 5 en mobiele apparaten.
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