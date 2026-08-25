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gamescom 2026

Het is een grote beestenboel in Zoopunk

Door Patrick Lamers
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Opening Night Live bood een podium voor de nieuwste trailer van TiGames' Zoopunk. De trailer laat in ieder geval alvast zien dat we een behoorlijke beestenboel kunnen verwachten.

Als je F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch hebt gespeeld, dan herken je de konijn Rayton ongetwijfeld in deze trailer. Dat is niet zo gek, want de game speelt zich dus af in hetzelfde universum. Vreemd genoeg heeft de ontwikkelaar er wel voor gekozen om voor een compleet ander genre te gaan, want waar F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch nog een metroidvania was, hebben we hier meer te maken met een action adventure game. Zoopunk is een prequel op het avontuur van F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch.

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Zoopunk kent nog geen releasedatum, maar is in ontwikkeling voor PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.

Bron: TiGames
Patrick Lamers
Patrick Lamers Mede-eigenaar & Hoofdredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 186 reviews 2946 artikelen geplaatst

Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.

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Packshot Zoopunk
Zoopunk

Ontwikkelaar

TiGames

Uitgever

Tencent

Release

2026

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Markus
Markus
lvl14 High Score Chaser
59 minuten geleden

Ik heb jaren geleden F.I.S.T gespeeld. Zeer van genoten. Mooi om te zien dat we nu meer van deze game krijgen. Lore was ook erg interessant in die game. DAY 1!

0
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl16 Legend in the Making
1 uur geleden

Zag er leuk uit

0
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