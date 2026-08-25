Het is een grote beestenboel in Zoopunk

Opening Night Live bood een podium voor de nieuwste trailer van TiGames' Zoopunk. De trailer laat in ieder geval alvast zien dat we een behoorlijke beestenboel kunnen verwachten.

Als je F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch hebt gespeeld, dan herken je de konijn Rayton ongetwijfeld in deze trailer. Dat is niet zo gek, want de game speelt zich dus af in hetzelfde universum. Vreemd genoeg heeft de ontwikkelaar er wel voor gekozen om voor een compleet ander genre te gaan, want waar F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch nog een metroidvania was, hebben we hier meer te maken met een action adventure game. Zoopunk is een prequel op het avontuur van F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch.

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Zoopunk kent nog geen releasedatum, maar is in ontwikkeling voor PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.