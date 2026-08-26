Nieuwe trailer toont verse gameplaybeelden Genigods: Nezha
Genigods Lab heeft eindelijk weer eens een nieuwe trailer gedropt van Genigods: Nezha. In deze gloednieuwe video zien we kersverse gameplaybeelden van de ARPG.
Chinese mythologie dient als basis voor de wereld die is gecreëerd in Genigods: Nezha. De game is volledig ontwikkeld in Unreal Engine 5 en bevat de nodige hardcore actie. Godin Nüwa heeft de Spirit Pearl gemaakt, die op haar beurt weer gereïncarneerd is in Nezha, de protagonist in dit verhaal. Die protagonist is overigens best bijzonder, want die kan zich evolueren in drie verschillende stadia. Zij begint als een porseleinen entiteit, verandert vervolgens in een mens om daarna verder te kunnen transformeren naar een bijzondere krijger.
De game kent nog geen releasedatum en is in ontwikkeling voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.
Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.