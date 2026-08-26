Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

gamescom 2026

Nieuwe trailer toont verse gameplaybeelden Genigods: Nezha

Door Patrick Lamers
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Genigods Lab heeft eindelijk weer eens een nieuwe trailer gedropt van Genigods: Nezha. In deze gloednieuwe video zien we kersverse gameplaybeelden van de ARPG.

Chinese mythologie dient als basis voor de wereld die is gecreëerd in Genigods: Nezha. De game is volledig ontwikkeld in Unreal Engine 5 en bevat de nodige hardcore actie. Godin Nüwa heeft de Spirit Pearl gemaakt, die op haar beurt weer gereïncarneerd is in Nezha, de protagonist in dit verhaal. Die protagonist is overigens best bijzonder, want die kan zich evolueren in drie verschillende stadia. Zij begint als een porseleinen entiteit, verandert vervolgens in een mens om daarna verder te kunnen transformeren naar een bijzondere krijger.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

De game kent nog geen releasedatum en is in ontwikkeling voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.

Bron: Genigods Lab
Patrick Lamers
Patrick Lamers Mede-eigenaar & Hoofdredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 186 reviews 2953 artikelen geplaatst

Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot Genigods: Nezha
Genigods: Nezha

Ontwikkelaar

-

Uitgever

4Divinity

Release

2028

Platforms

PC
PS5
Lees meer
Reacties
Er zijn nog geen reacties
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord