Ook Perceptum duikt op tijdens Opening Night Live

Een verdwenen gezin, een verlaten huis en een medium die niet alles met haar eigen ogen kan zien, vormen de basis van Perceptum, een nieuwe psychologische horrorgame. In deze ervaring moet je puzzels oplossen en de waarheid achter de verdwijning ontdekken, terwijl je nooit zeker weet wat zich buiten je blikveld bevindt.

Tijdens de pre-show van gamescom's Opening Night Live kregen we ook een nieuwe trailer van de horrorgame Perceptum te zien. In Perceptum stap je in de schoenen van een medium die naar een huis gaat waar een compleet gezin spoorloos is verdwenen. De politie heeft de zaak uiteindelijk opgegeven, waardoor jij de laatste hoop bent om te achterhalen wat er is gebeurd. Het huis lijkt op het eerste gezicht misschien normaal, maar daar blijft weinig van over zodra je verder naar binnen gaat. Bekende kamers voelen vreemd aan en de stilte maakt het lastig om te bepalen of je echt alleen bent. De game kiest daarbij voor een lineaire opzet, waarbij je de omgeving onderzoekt, aanwijzingen vindt en puzzels oplost om steeds verder te komen.

Perceptum draait om twee hulpmiddelen die je tijdens je onderzoek tot je beschikking hebt: een spiegel en je eigen gehoor. Met de spiegel kun je dingen zien die voor het blote oog verborgen blijven. Zo ontdek je sporen en reflecties die iets kunnen vertellen over wat zich in het huis heeft afgespeeld. De spiegel is daarmee niet alleen een handig hulpmiddel, want wat je erin ziet, kan ook een stuk minder prettig zijn.

Daarnaast kun je je ogen sluiten om de wereld op een andere manier waar te nemen. Hierdoor ben je kwetsbaarder, maar krijg je toegang tot geluiden en gefluister die je anders niet zou horen. Dat maakt het verkennen van de woning een kwestie van goed opletten. Soms kan het verstandig zijn om even niet te kijken, ook al voelt dat in een horrorgame als een slecht idee.

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Perceptum verschijnt in de lente van 2027 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series.