Panthers en Pöezie: TankRat kent releasedatum
“Tyger Tyger, burning bright, In the forests of the night; What immortal hand or eye, Could frame thy fearful symmetry?” Dit gedicht, geschreven in 1794 door William Blake, laat je misschien als eerste denken aan de koning van de jungle. In de releasedatetrailer van TankRat krijgt het gedicht echter een nog duisterdere betekenis.
De tanks “Panther” en “Tiger” zijn nog steeds een welbekend overblijfsel uit een duister deel van de Duitse geschiedenis. Toch blijven ze de aandacht trekken. Net als tanks in het algemeen. De slome, maar vernietigende voertuigen zijn ook geen vreemden binnen de gamingwereld. Ook in TankRat, dat zich afspeelt in een wereld die is overgenomen door staal, staan de giganten centraal. Zoek, vernietig en plunder in een postapocalyptische wereld met je tank om deze te overleven. Bekijk hier de releasedatetrailer, begeleid door het (licht aangepaste) gedicht van William Blake, en zet je schrap voor een reis door de trieste wasteland.
TankRat verschijnt op 15 januari 2027 voor PlayStation 5 en pc.
Zeg je singleplayer open-world RPG's, dan zeg je Hannah. Je kunt haar midden in de nacht wakker maken om het avontuur aan te gaan in games als The Witcher, The Elder Scrolls, Assassin's Creed of Fallout. Maar ook een cozy game op zijn tijd draait Hannah haar hand niet voor om. Verliest ze zich niet in een digitale wereld, dan vind je haar waarschijnlijk aan de keukentafel met een tabletop- of kaartspel zoals Pathfinder of Dungeons & Dragons. Kortom, als je iets wil weten over games of bordspellen, dan zit je bij Hannah aan het juiste adres.
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