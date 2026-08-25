Petit Planet is HoYoverse's nieuwe cozy life sim
HoYoverse komt met Petit Planet, een gratis te spelen life sim waarin je een eigen planeet kunt opbouwen en verkennen. De game combineert landbouw, vissen, koken en het decoreren van je eigen planeet.
In Petit Planet draait het om een rustig leven tussen de sterren. Spelers krijgen een eigen planeet waarop ze zelf bepalen hoe hun omgeving eruitziet en hoe ze hun tijd besteden. Zo kun je gewassen verbouwen, vissen en langs het strand zoeken naar spullen. Ook koken behoort tot de mogelijkheden, terwijl je ondertussen kennismaakt met de pluizige bewoners van de planeet. De game is daarmee duidelijk gericht op de cozy gamers die van schattige personages houden en het rustig aan doen.
De mogelijkheden om je planeet aan te passen gaan verder dan alleen het inrichten van een huis. Je kunt je eigen kamer versieren en het landschap naar wens aanpassen. Zo kun je rivieren en bergen aanleggen en je omgeving een eigen uitstraling geven. De game lijkt dan ook vergelijkbaar met games als Animal Crossing. Ook buiten je eigen planeet valt er genoeg te ontdekken. Petit Planet laat spelers de Starsea verkennen en contact leggen met verschillende personages en objecten. Een van de locaties die daarbij wordt genoemd is de Galactic Bazaar, een drukke plek waar je andere bewoners kunt ontmoeten.
Petit Planet verschijnt als free-to-play-game op pc en mobiele apparaten en ondersteunt cross-platform spelen. De game staat gepland voor de winter van 2026, maar een exacte releasedatum is nog niet bekendgemaakt.
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