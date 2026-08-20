Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Remaster SiN: Reloaded komt in september 2026 te verschijnen

Door Bram Noteboom
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

De remaster SiN: Reloaded heeft een september-releasedatum te pakken. Dit laten Atari en Nightdive Studios weten via social media.

SiN: Reloaded is de opgepoetste versie van de cultclassieker uit 1998 SiN. Deze grondige remaster biedt verbeterde visuals, gemoderniseerde besturingssystemen en bevat het extra missiepakket 'Wages of SiN'. Dit wordt bereikt met de originele KEX Engine, terwijl spelers de mogelijkheid krijgen om te wisselen tussen de nieuwe en originele graphics. Verder bevat SiN: Reloaded een hernieuwde soundtrack en kunnen spelers gebruikmaken van een digitale bibliotheek die vol zit met leuke feitjes voor de fans.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen X-bericht.

SiN: Reloaded is beschikbaar vanaf 24 september 2026 voor de pc, PlayStation-consoles, XBOX-consoles en Nintendo Switch-consoles.

Bron: Atari
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 173 reviews 5338 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot SiN: Reloaded
SiN: Reloaded

Ontwikkelaar

Nightdive Studios

Uitgever

Atari

Release

24 september 2026

Platforms

PC
PS4
XONE
NSW
PS5
XBS
NS2
Lees meer
Reacties
Avatar Biertje-erbij
Biertje-erbij
lvl13 Meta Builder
8 uur geleden

Tsja, wil ik dit na bijna dertig jaar nog weer spelen? Ben er niet helemaal over uit maar blijf het wel volgen. Sin was destijds echt een lekkere brute shooter.

1
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord