Remaster SiN: Reloaded komt in september 2026 te verschijnen
De remaster SiN: Reloaded heeft een september-releasedatum te pakken. Dit laten Atari en Nightdive Studios weten via social media.
SiN: Reloaded is de opgepoetste versie van de cultclassieker uit 1998 SiN. Deze grondige remaster biedt verbeterde visuals, gemoderniseerde besturingssystemen en bevat het extra missiepakket 'Wages of SiN'. Dit wordt bereikt met de originele KEX Engine, terwijl spelers de mogelijkheid krijgen om te wisselen tussen de nieuwe en originele graphics. Verder bevat SiN: Reloaded een hernieuwde soundtrack en kunnen spelers gebruikmaken van een digitale bibliotheek die vol zit met leuke feitjes voor de fans.
SiN: Reloaded is beschikbaar vanaf 24 september 2026 voor de pc, PlayStation-consoles, XBOX-consoles en Nintendo Switch-consoles.
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Tsja, wil ik dit na bijna dertig jaar nog weer spelen? Ben er niet helemaal over uit maar blijf het wel volgen. Sin was destijds echt een lekkere brute shooter.