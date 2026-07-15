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Sony laat ons langer wachten op de FlexStrike fight stick

Door Simon Verbeke
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Eerder deze maand kondigde Sony een nieuw stukje hardware aan: de FlexStrike draadloze fight stick. Leuk voor liefhebbers van fighting games... al is er nu minder leuk nieuws. De lancering hiervan wordt uitgesteld.

De FlexStrike fight stick wordt uitgesteld

In een blogpost heeft Sony het nieuws gedeeld dat de oorspronkelijke releasedatum van 6 augustus niet gehaald zal worden door productieproblemen. Dat wil zeggen dat je Marvel Tōkon: Fighting Souls nog niet direct vanaf de launch met deze fighting stick zal kunnen spelen. Het is momenteel nog niet duidelijk wanneer de FlexStrike fight stick dan wél zal uitkomen.

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Sony deelt binnenkort een update over de nieuwe releasedatum.

Bron: Sony
Simon Verbeke
Simon Verbeke Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 15 reviews 272 artikelen geplaatst

Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.

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Reacties
Avatar Worlds
Worlds
lvl4 Reply Goblin
1 minuut geleden

Hopelijk ook snel de Pulse Elevate. Lijken me echt gaaf.!

0
Avatar Cyberpunk
Cyberpunk
lvl4 Reply Goblin
2 uur geleden

Wel zonde dat hier geen disk drive bij zit!

0
Avatar NextGenDonkey
NextGenDonkey
lvl15 Community Veteraan
3 uur geleden

Nobody cares na #discgate.

0
Avatar Coola
Coola
lvl12 Clout Farmer
3 uur geleden bewerkt

Zodra hij er uiteindelijk is koop ik hem wel. Ziet er te goed uit om het niet te kopen.

0
Avatar Biertje-erbij
Biertje-erbij
lvl11 Commander
3 uur geleden

Fuck Sony. Keer heel veel.

2
Avatar Maestro
Maestro
lvl11 Commander
3 uur geleden

Jammer ziet er goed uit.

0
Avatar Boonbini
Boonbini
lvl7 Checkpoint Jeugd
4 uur geleden

Geruchten gaan dat de fightstick digital only wordt

2
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