Sony laat ons langer wachten op de FlexStrike fight stick

Eerder deze maand kondigde Sony een nieuw stukje hardware aan: de FlexStrike draadloze fight stick. Leuk voor liefhebbers van fighting games... al is er nu minder leuk nieuws. De lancering hiervan wordt uitgesteld.

De FlexStrike fight stick wordt uitgesteld

In een blogpost heeft Sony het nieuws gedeeld dat de oorspronkelijke releasedatum van 6 augustus niet gehaald zal worden door productieproblemen. Dat wil zeggen dat je Marvel Tōkon: Fighting Souls nog niet direct vanaf de launch met deze fighting stick zal kunnen spelen. Het is momenteel nog niet duidelijk wanneer de FlexStrike fight stick dan wél zal uitkomen.

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Sony deelt binnenkort een update over de nieuwe releasedatum.