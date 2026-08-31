Sony lanceert gratis live tv-optie op PlayStation 5

Sony heeft besloten dat het mee wil doen aan de Connected Television (CTV)-actie. PlayStation is namelijk een testfase gestart waarin het een aantal gratis 'ad-supported' live-tv-kanalen beschikbaar stelt via de mediatab. De live-tv-optie lanceert vooralsnog enkel in de Verenigde Staten van Amerika en komt inbegrepen bij je PlayStation-account.

In ruil voor het kijken van advertenties stelt Sony spoedig een aantal televisiezenders beschikbaar in de mediatab van de PlayStation 5. Het gaat hierbij niet enkel om films, maar ook om sport, televisieseries, anime, nieuws, creator-gecreëerde content en 'additional programming'. Deze FAST-kanalen zijn een opkomende trend waarin Roku, Samsung en andere partijen al geruime tijd actief zijn. Het zou hierbij gaan om meer dan honderd kanalen om naar te kijken.

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Op de PlayStation Blog is inmiddels een overzicht te vinden van de diverse kanalen die het beschikbaar stelt bij de launch. Het gaat hierbij om de volgende inhoud:

Movies – Free movies across action, horror, sci-fi and more, with channels including MovieSphere by Lionsgate, 50 Cent Action, FilmRise Free Movies, Sony One Horror Hits and Cinevault.

TV Shows – Fan-favorite programming including Community, The Shield, Hell’s Kitchen, The Walking Dead, Forensic Files, Unsolved Mysteries, Deal or No Deal USA and Fear Factor, plus Ice Road Truckers from A+E’s HISTORY.

Anime – Anime favorites including Naruto, Sailor Moon, Hunter x Hunter, Death Note and more, including exclusive channels Black Clover and Box Sets channels from Crunchyroll.

Sports – Sports programming from FOX Sports, NASCAR, NBC Sports Now, UFC and more spanning MMA, football, hockey, motorsports, golf, boxing and soccer

News & Weather – National, local and international coverage including NBC News Now, Fox Weather, and LiveNOW from FOX

Creator & Specialty Programming – Programming featuring Hot Ones, Spotify’s The Ringer, Futcrunch, Idle Mode, comedy, action sports, gaming, esports and other creator-led content.

Additional Programming – Discover gaming and esports, creator-led entertainment, documentaries, podcasts and other specialty programming, including eCLUTCH (exclusive) and more.

PlayStation geeft aan dat het voornemens is om de service spoedig verder uit te rollen naar Canada, maar dat het ook andere regio's aan het verkennen is. Of en wanneer de live TV-kanalen naar Nederland komen, is vooralsnog onbekend.