Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

gamescom 2026

Sony lanceert gratis live tv-optie op PlayStation 5

Door Rudy Wijnberg
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Sony heeft besloten dat het mee wil doen aan de Connected Television (CTV)-actie. PlayStation is namelijk een testfase gestart waarin het een aantal gratis 'ad-supported' live-tv-kanalen beschikbaar stelt via de mediatab. De live-tv-optie lanceert vooralsnog enkel in de Verenigde Staten van Amerika en komt inbegrepen bij je PlayStation-account.

In ruil voor het kijken van advertenties stelt Sony spoedig een aantal televisiezenders beschikbaar in de mediatab van de PlayStation 5. Het gaat hierbij niet enkel om films, maar ook om sport, televisieseries, anime, nieuws, creator-gecreëerde content en 'additional programming'. Deze FAST-kanalen zijn een opkomende trend waarin Roku, Samsung en andere partijen al geruime tijd actief zijn. Het zou hierbij gaan om meer dan honderd kanalen om naar te kijken.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

Op de PlayStation Blog is inmiddels een overzicht te vinden van de diverse kanalen die het beschikbaar stelt bij de launch. Het gaat hierbij om de volgende inhoud:

  • Movies – Free movies across action, horror, sci-fi and more, with channels including MovieSphere by Lionsgate, 50 Cent Action, FilmRise Free Movies, Sony One Horror Hits and Cinevault.
  • TV Shows – Fan-favorite programming including Community, The Shield, Hell’s Kitchen, The Walking Dead, Forensic Files, Unsolved Mysteries, Deal or No Deal USA and Fear Factor, plus Ice Road Truckers from A+E’s HISTORY.
  • Anime – Anime favorites including Naruto, Sailor Moon, Hunter x Hunter, Death Note and more, including exclusive channels Black Clover and Box Sets channels from Crunchyroll.
  • Sports – Sports programming from FOX Sports, NASCAR, NBC Sports Now, UFC and more spanning MMA, football, hockey, motorsports, golf, boxing and soccer
  • News & Weather – National, local and international coverage including NBC News Now, Fox Weather, and LiveNOW from FOX
  • Creator & Specialty Programming – Programming featuring Hot Ones, Spotify’s The Ringer, Futcrunch, Idle Mode, comedy, action sports, gaming, esports and other creator-led content.
  • Additional Programming – Discover gaming and esports, creator-led entertainment, documentaries, podcasts and other specialty programming, including eCLUTCH (exclusive) and more.

PlayStation geeft aan dat het voornemens is om de service spoedig verder uit te rollen naar Canada, maar dat het ook andere regio's aan het verkennen is. Of en wanneer de live TV-kanalen naar Nederland komen, is vooralsnog onbekend.

Bron: PlayStation Blog
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 349 reviews 2475 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Lees meer
Reacties
Avatar Vanduul42
Vanduul42
lvl9 NPC 2.0
11 minuten geleden

LG (gezien ik alleen LG tv's heb) biedt dit ook aan via hun tv onder "LG channels". Soms klik ik er per ongeluk weleens op waar je dus ook live uitzendingen hebt. Nooit echt goed naar gekeken wat voor content er allemaal op staat.

0
Avatar ViaPatrino
ViaPatrino
lvl13 Meta Builder
17 minuten geleden

Nou Hermen, dit idee zit in dezelfde categorie als “volle focus op live service games” wat mij betreft.
Flikker op met je reclames

0
Avatar Broodje8bit
Broodje8bit
lvl9 NPC 2.0
55 minuten geleden

Niets voor mij , ik heb al 14 jaar youtube en daar mijn programma's / vaste channels op , films kijk ik tegenwoordig ook niet meer maar als er echt eentje tussen zit die ik wil zien ga ik naar de bios.

0
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord