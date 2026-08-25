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gamescom 2026

Zinderende beelden van Seoul in nieuwe CINDER CITY trailer

Door Patrick Lamers
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Ontwikkelaar Big Fire Games en uitgever NC waren bij Opening Night Live aanwezig om CINDER CITY te tonen. Na de aankonding van vorige week is er nu een nieuwe trailer getoond.

Zoals vorige week beloofd heeft NC tijdens Opening Night Live op gamescom CINDER CITY getoond. Deze open-world cinematische third-person shooter speelt zich af in de nabije toekomst van Seoul die compleet vervallen is. Het is aan jou de taak om de stad terug te veroveren van de kwaadaardige troepen die de stad hebben verscheurd.

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CINDER CITY is vanaf nu te wishlisten op Steam.

Bron: NC
Patrick Lamers
Patrick Lamers Mede-eigenaar & Hoofdredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 186 reviews 2946 artikelen geplaatst

Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.

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Packshot Cinder City
Cinder City

Ontwikkelaar

NCSOFT

Uitgever

NCSOFT

Release

2026

Platforms

PC
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