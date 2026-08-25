Zinderende beelden van Seoul in nieuwe CINDER CITY trailer

Ontwikkelaar Big Fire Games en uitgever NC waren bij Opening Night Live aanwezig om CINDER CITY te tonen. Na de aankonding van vorige week is er nu een nieuwe trailer getoond.

Zoals vorige week beloofd heeft NC tijdens Opening Night Live op gamescom CINDER CITY getoond. Deze open-world cinematische third-person shooter speelt zich af in de nabije toekomst van Seoul die compleet vervallen is. Het is aan jou de taak om de stad terug te veroveren van de kwaadaardige troepen die de stad hebben verscheurd.

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CINDER CITY is vanaf nu te wishlisten op Steam.