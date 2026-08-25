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gamescom 2026

Atari brengt RCT terug met RollerCoaster Tycoon Wonderworks

Door Patrick Lamers
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Het is al even geleden dat we weer een echte RollerCoaster Tycoon game hebben gezien, maar daar komt binnenkort verandering in. Atari heeft in de pre-show van Opening Night Live namelijk RollerCoaster Tycoon Wonderworks onthuld.

In RollerCoaster Tycoon Wonderworks kunnen pretparkliefhebbers hun eigen attractiepark opzetten en beheren. Maak de attracties, test ze uit en maak van je park een winstgevende onderneming. Vanuit een isometrisch perspectief heb jij zicht op de opbouw van je nieuwe themapark. Atari en ontwikkelaar Springloaded willen met dit deel trouw blijven aan de systemen waar iedereen oorspronkelijk verliefd op werd. Dat is het uitgangspunt geweest bij de ontwikkeling van dit nieuwe deel.

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RollerCoaster Tycoon Wonderworks verschijnt binnenkort in Early Access op pc via Steam. De game kost 24,99 euro en komt ergens in de winter uit.

Bron: Atari
Patrick Lamers
Patrick Lamers Mede-eigenaar & Hoofdredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 186 reviews 2938 artikelen geplaatst

Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.

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Reacties
Avatar Alex_Kidd
Alex_Kidd
lvl10 Deel van het meubilair
21 minuten geleden

Tof! Goed dat ze het isometrische perspectief weer doen. Begin van de trailer is in 3D dus ik dacht daar gaan we weer. Vond dat namelijk niks bij RCT3 (was teveel verliefd op 1 en 2 denk ik...)

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Avatar Edmar
Edmar
lvl12 Clout Farmer
27 minuten geleden

Oww dat is wel nice, ben benieuwd.

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