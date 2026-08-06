Bloederige strategiegame Ex Sanguis ontvangt nieuwe releasedatum

Stijlvol, strategisch en uitermate bloederig: dit is Ex Sanguis in een notendop en de game heeft een nieuwe Early Access-releasedatum te pakken!

Al een tijdje zien we Ex Sanguis passeren tijdens menig indie-gameshowcase, maar het wordt binnenkort toch echt de hoogste tijd om zelf deze strategiegame aan de tand te voelen. Middels een korte maar krachtige trailer krijgen spelers een voorproefje wat hen te wachten staat. Het gaat om een geraffineerde XCOM-achtige titel met een sterk gevoel voor stijl, ambitie en geheimzinnige belangstelling. Het is namelijk aan jou, de speler, om de wereld weer te doen bloeien; en dit doe je door alles en iedereen te laten bloeden. Het gaat om een grootschalig conflict tussen de STILLAE en de STASIS. Ben jij van plan om de vrede te doen wederkeren? Dan moet je flink aan de bak.

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Ex Sanguis is beschikbaar vanaf 10 september 2026 via Steam Early Access.