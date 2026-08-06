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Bloederige strategiegame Ex Sanguis ontvangt nieuwe releasedatum

Door Bram Noteboom
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Stijlvol, strategisch en uitermate bloederig: dit is Ex Sanguis in een notendop en de game heeft een nieuwe Early Access-releasedatum te pakken!

Al een tijdje zien we Ex Sanguis passeren tijdens menig indie-gameshowcase, maar het wordt binnenkort toch echt de hoogste tijd om zelf deze strategiegame aan de tand te voelen. Middels een korte maar krachtige trailer krijgen spelers een voorproefje wat hen te wachten staat. Het gaat om een geraffineerde XCOM-achtige titel met een sterk gevoel voor stijl, ambitie en geheimzinnige belangstelling. Het is namelijk aan jou, de speler, om de wereld weer te doen bloeien; en dit doe je door alles en iedereen te laten bloeden. Het gaat om een grootschalig conflict tussen de STILLAE en de STASIS. Ben jij van plan om de vrede te doen wederkeren? Dan moet je flink aan de bak.

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Ex Sanguis is beschikbaar vanaf 10 september 2026 via Steam Early Access.

Bron: Lightbulb Crew
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 173 reviews 5320 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Ex Sanguis

Ontwikkelaar

Lightbulb Crew

Uitgever

Firesquid

Release

10 september 2026

Platforms

PC
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Reacties
Avatar Sledge
Sledge
lvl12 Clout Farmer
1 week geleden om 18:21

Wel mijn type game maar niet mijn stijl.

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Avatar Roden603
Roden603
lvl3 XP Farmer
1 week geleden om 13:39

Geen idee of de game wat is, maar wat een gruwelijke artstyle! Toch maar in de gaten houden, ik hou wel van een goede tacticsgame

0
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