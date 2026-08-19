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Bouw een parkeerparadijs in Car Park Capital

Door Bram Noteboom
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Maak gebruik én misbruik van het kapitalisme in Car Park Capital! In deze strategiegame bouw je een waar paradijs voor de mensen die moeten parkeren.

Absurd, vreemd, maar tegelijkertijd erg interessant: Hilkojj Interactive heeft met Car Park Capital wellicht een pareltje in handen. Samen met MicroProse Software zoeken ze naar een gat in de markt en ze lijken uit te zijn gekomen op een strategie-simulatiegame, waarin je de duurzame levens van nietszeggende inwoners moet begraven onder kilometers beton. Gezellige buitenwijken met groene parken en vriendelijke buren? Nee, weg met die onzin! Bouw parkeergarages totdat de straten geen voetgangers meer kunnen dulden. Dit lijkt me een fantastische game voor Partij tegen de Burger. Je krijgt namelijk de mogelijkheid om de lokale bewoners flink veel zooi aan te smeren. Meer geld, minder gezondheid en minder U. Check hieronder de doldwaze trailer:

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Car Park Capital is beschikbaar vanaf 9 oktober 2026 voor de pc.

Bron: Micropose
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 173 reviews 5330 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Reacties
Avatar CarnifeX
CarnifeX
lvl8 Achievement Hunter
6 uur geleden

Deze gaat op de wishlist. Krijg rollercoaster tycoon vibes

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Avatar Robert-Frans
Robert-Frans
lvl8 Achievement Hunter
8 uur geleden

Verander de parkeergarages in datacentres en plotseling lijkt het spel niet zo absurd meer...

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