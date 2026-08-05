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Cozy horrorgame Welcome to Elderfield verschijnt in september op pc

Door Claudia Tjia
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Welcome to Elderfield heeft eindelijk een releasedatum. De cozy horror RPG van solo-ontwikkelaar Chris Cote verschijnt op 10 september voor pc via Steam en laat spelers een boerderij runnen in een dorp waar vreemde gebeurtenissen de normaalste zaak van de wereld zijn.

De game wordt uitgegeven door Kwalee en combineert elementen van een life sim, farming game en turn-based RPG met een duidelijke Lovecraft-sfeer. In Elderfield verbouw je niet alleen maïs en pompoenen, maar ook tanden en oogballen, terwijl je ongewenste tentakels van je land verwijdert en vreemde wezens op afstand houdt. Tussen het boerenwerk door kun je vissen, koken, mijnen, grondstoffen verzamelen en je huis volledig naar eigen smaak inrichten. Ook relaties spelen een belangrijke rol. Je kunt vriendschappen sluiten met de inwoners van het dorp en zelfs een partner vinden om mee te trouwen. Ondertussen ontvouwt zich een mysterie waarin oude goden, vreemde nieuwsberichten en gevaarlijke monsters steeds meer invloed krijgen op het dagelijks leven.

Voor spelers die graag de strijd aangaan biedt Welcome to Elderfield een uitgebreid turn-based gevechtssysteem. Daarbij draait het om het slim inzetten van uitrusting, verzamelde grondstoffen en buffs om de Lovecraftiaanse vijanden te verslaan. Wie liever een rustige ervaring zoekt, kan kiezen voor een lagere moeilijkheidsgraad waarin de nadruk meer ligt op het beheren van de boerderij en het ontdekken van de wereld.

Wie niet wil wachten tot de release kan nu al aan de slag met een speelbare demo op Steam. Daarin zijn een deel van het dorp, de boerderij, de ranch, de eerste dungeon, die zich in een winkelcentrum bevindt, en meerdere andere locaties te verkennen. Volgens de ontwikkelaar heeft de demo momenteel een beoordeling van 96 procent Overwhelmingly Positive op Steam, dus hij lijkt zeker het checken waard.

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Welcome to Elderfield verschijnt op 10 september 2026 voor pc via Steam.

Bron: Kwalee
Claudia Tjia
Claudia Tjia Eindredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 217 reviews 3406 artikelen geplaatst

Een multimedia-rockstar van ongekend niveau. Claudia, oftewel Cloud, heeft één missie; je continu voorzien van het meest verse en sappige nieuws. Reviews, artikelen, visuele uitspattingen, ze draait er haar hand niet voor om. Is ze geen berichten aan het tikken, dan is ze op zoek naar de pareltjes onder de indiegames, verliest ze zichzelf in grootse JRPG's of verdedigt ze haar Jeugdjournaal Pokémon-expert titel met hand en tand.

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Packshot Welcome to Elderfield
Welcome to Elderfield

Ontwikkelaar

Chris Cote

Uitgever

Kwalee

Release

10 september 2026

Platforms

PC
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Reacties
Avatar Benjaminben
Benjaminben
lvl12 Clout Farmer
1 week geleden om 21:57

Dit lijkt mij een geniaal spel, heb wel weer ff zin aan een famring-game met een twist,

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