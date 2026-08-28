Dit zijn de features die je in Marvel's Wolverine kunt verwachten

In een nieuwe trailer van Marvel's Wolverine worden de features uit de game getoond. Of het nu gaat om de combat, locaties of skilltree; er komt van alles voorbij in deze nieuwe trailer.

Over enkele weken kun je dan eindelijk je klauwen zetten in Marvel's Wolverine, maar je hoeft niet al die tijd zonder Logan door te brengen. PlayStation heeft namelijk een nieuwe trailer gedeeld waarin de verschillende features die de game rijk is centraal staan. Om je helemaal bij te brengen over wat je kunt verwachten in de nieuwe action-adventure game is niemand minder dan Wolverine-acteur Liam McIntyre opgetrommeld om het je te vertellen.

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Marvel's Wolverine verschijnt op 15 september voor de PlayStation 5.