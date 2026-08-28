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gamescom 2026

Dit zijn de features die je in Marvel's Wolverine kunt verwachten

Door Patrick Lamers
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In een nieuwe trailer van Marvel's Wolverine worden de features uit de game getoond. Of het nu gaat om de combat, locaties of skilltree; er komt van alles voorbij in deze nieuwe trailer.

Over enkele weken kun je dan eindelijk je klauwen zetten in Marvel's Wolverine, maar je hoeft niet al die tijd zonder Logan door te brengen. PlayStation heeft namelijk een nieuwe trailer gedeeld waarin de verschillende features die de game rijk is centraal staan. Om je helemaal bij te brengen over wat je kunt verwachten in de nieuwe action-adventure game is niemand minder dan Wolverine-acteur Liam McIntyre opgetrommeld om het je te vertellen.

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Marvel's Wolverine verschijnt op 15 september voor de PlayStation 5.

Bron: PlayStation
Patrick Lamers
Patrick Lamers Mede-eigenaar & Hoofdredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 186 reviews 2964 artikelen geplaatst

Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.

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Packshot Marvel's Wolverine
Marvel's Wolverine

Ontwikkelaar

Insomniac Games

Uitgever

Sony Interactive Entertainment

Release

15 september 2026

Platforms

PS5
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Reacties
Avatar Dre_mk3
Dre_mk3
lvl6 Combo Juggler
25 minuten geleden

Ga hem toch vergelijken met Spinnemans. Daar is de stad je free Roam hub. Denk dat het in deze game wel een gemis gaat worden. Verhaal doorlopen en klaar. Overigens prima hoor, want best zin in deze game

3
Avatar NextGenDonkey
NextGenDonkey
lvl18 Mythic Member
1 uur geleden

Lekker trailertje dit 👌🏻.

0
Avatar Coola
Coola
lvl14 High Score Chaser
1 uur geleden

Day one. Het ziet er grafisch en gameplay wise erg goed uit.

0
Avatar MasterExploder
MasterExploder
lvl10 Deel van het meubilair
1 uur geleden

Het ligt denk ik aan de gameplay, maar op een of andere rare manier is mijn hype over deze game van 100 naar 30 gegaan in een maand

0
Avatar kingoftherain
kingoftherain
lvl12 Clout Farmer
2 uur geleden

Ziet er tof uit. Dat is volgens mij gewoon lekker vermaak. Lamakomme!

1
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