Eerste gameplay Minecraft Dungeons II toont vrolijke chaos

De eerste rauwe gameplaybeelden van Minecraft Dungeons II zijn vrijgegeven. XBOX Game Studios en Mojang Studios zijn er klaar voor, jij ook?

Samen met de ondersteunende ontwikkelaar Double Eleven wordt de sequel tot leven gewekt. In Minecraft Dungeons II is het doel simpel: laat de pikhouweel vallen en pak je zwaard, hamer, schild en toverstaf op om zo door de vele hordes aan tegenstanders te vechten. Je betreedt mysterieuze openingen die opduiken in de Overworld, maar wat je daar gaat vinden? Dat blijft een spannend mysterie. Deze portalen brengen je in ieder geval naar de nieuwe dimensie, genaamd de Sift. Daar neem je het op tegen nieuwe opponenten en verzamel je de beste materialen en gear. Spelers krijgen veel opties om hun speelwijze eigen te maken, dus mocht je naar de volgende (ietwat laagdrempelige) actie-RPG zoeken om uren in te steken, dan houdt Minecraft Dungeons II zich graag aanbevolen.

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Minecraft Dungeons II is beschikbaar vanaf 29 september 2026 voor de pc, PlayStation-consoles, XBOX-consoles en Nintendo Switch-consoles. De actie-RPG verschijnt tevens op dag één via XBOX Game Pass Ultimate en PC Game Pass.