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Eerste gameplay Minecraft Dungeons II toont vrolijke chaos

Door Bram Noteboom
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De eerste rauwe gameplaybeelden van Minecraft Dungeons II zijn vrijgegeven. XBOX Game Studios en Mojang Studios zijn er klaar voor, jij ook?

Samen met de ondersteunende ontwikkelaar Double Eleven wordt de sequel tot leven gewekt. In Minecraft Dungeons II is het doel simpel: laat de pikhouweel vallen en pak je zwaard, hamer, schild en toverstaf op om zo door de vele hordes aan tegenstanders te vechten. Je betreedt mysterieuze openingen die opduiken in de Overworld, maar wat je daar gaat vinden? Dat blijft een spannend mysterie. Deze portalen brengen je in ieder geval naar de nieuwe dimensie, genaamd de Sift. Daar neem je het op tegen nieuwe opponenten en verzamel je de beste materialen en gear. Spelers krijgen veel opties om hun speelwijze eigen te maken, dus mocht je naar de volgende (ietwat laagdrempelige) actie-RPG zoeken om uren in te steken, dan houdt Minecraft Dungeons II zich graag aanbevolen.

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Minecraft Dungeons II is beschikbaar vanaf 29 september 2026 voor de pc, PlayStation-consoles, XBOX-consoles en Nintendo Switch-consoles. De actie-RPG verschijnt tevens op dag één via XBOX Game Pass Ultimate en PC Game Pass.

Bron: Mojang Studios
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 173 reviews 5338 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Minecraft Dungeons II
Minecraft Dungeons II

Ontwikkelaar

Mojang AB, Double Eleven

Uitgever

Xbox Game Studios

Release

29 september 2026

Platforms

PC
NSW
PS5
XBS
NS2
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