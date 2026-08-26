Minecraft Dungeons II ontwikkelaar gaat dieper in op de game
Minecraft Dungeons II verschijnt binnen ongeveer een maandje en XBOX heeft tijdens gamescom een hoop nieuwe gameplaybeelden laten zien.
Dungeons verkennen met vrienden in Minecraft Dungeons II
Net zoals de eerste game, zet ook de sequel maximaal in op fun met je vrienden. Je kan met vier spelers samen in de geblokte dungeons duiken en uiteraard zullen er heel wat gevaren op je pad liggen: aan jullie om ze te overmeesteren! Hoe de game precies in z'n werk gaat, kan je ontdekken in de onderstaande video. Vier specialisten duiken in Minecraft Dungeons II en tonen je wat de game zoal te bieden heeft.
Minecraft Dungeons II verschijnt op 29 september 2026 voor de PlayStation-consoles, XBOX-consoles (ook via Game Pass), pc en Nintendo Switch-consoles.
Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.
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