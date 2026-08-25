Falcom hoopt de Trails-remakes verder te kunnen zetten
De Trails-franchise gaat inmiddels al meer dan 20 jaar mee en momenteel wordt er gewerkt aan zowel nieuwe delen als heruitgaves van oudere games. Volgende maand verschijnt de Trails in the Sky 2nd Chapter Remake en hopelijk houdt het daar niet op.
Komen er nog Trails-remakes?
CEO Toshihiro Kondo van Nihon Falcom sprak in een interview over de komende release van het tweede hoofdstuk, maar ook over de mogelijke toekomst van de reeks. Allereerst is hij heel dankbaar dat de remake van het eerste hoofdstuk zo goed is ontvangen én dat er veel spelers hierdoor de reeks een kans hebben gegeven. Gezien de positieve ontvangst, is het team heel enthousiast om ook 'Trails in the Sky the 3rd' te remaken of zelfs 'Trails from Zero'. Dit is nog niet officieel bevestigd, maar de intentie is er dus alvast wel! Heb je de reeks nog nooit gespeeld? Dan heeft hij ook wat tips voor jou:
Trails in the Sky 2nd Chapter verschijnt op 17 september voor de PlayStation 5, Switch (1&2) en pc. Je kan nu al een uitgebreide demo voor deze game spelen.
Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.
Ik hoor er altijd goeie verhalen over uit mijn bubbel, van de "trails of" games. Wou er laatst is voor de gein in duiken, maar er zijn zoveel games en het voelde nogal overweldigend, dat ik maar was gestopt en het maar heb laten gaan.
Goed idee dus voor een Gameliner artikel? Welke trails of games spelen en in welke orde? xD
Hoop het ook, vond deeltje 1 leuk maar voelt heel erg als de intro van de rest van het verhaal (niks echt groundbreaking), deeltje 2 zijn demo is trouwens echt insane lang, 10+ uur kan je makkelijk kwijt zijn als je de cutscenes niet skipt en de subquests allemaal doet.