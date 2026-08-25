Falcom hoopt de Trails-remakes verder te kunnen zetten

De Trails-franchise gaat inmiddels al meer dan 20 jaar mee en momenteel wordt er gewerkt aan zowel nieuwe delen als heruitgaves van oudere games. Volgende maand verschijnt de Trails in the Sky 2nd Chapter Remake en hopelijk houdt het daar niet op.

Komen er nog Trails-remakes?

CEO Toshihiro Kondo van Nihon Falcom sprak in een interview over de komende release van het tweede hoofdstuk, maar ook over de mogelijke toekomst van de reeks. Allereerst is hij heel dankbaar dat de remake van het eerste hoofdstuk zo goed is ontvangen én dat er veel spelers hierdoor de reeks een kans hebben gegeven. Gezien de positieve ontvangst, is het team heel enthousiast om ook 'Trails in the Sky the 3rd' te remaken of zelfs 'Trails from Zero'. Dit is nog niet officieel bevestigd, maar de intentie is er dus alvast wel! Heb je de reeks nog nooit gespeeld? Dan heeft hij ook wat tips voor jou:

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Trails in the Sky 2nd Chapter verschijnt op 17 september voor de PlayStation 5, Switch (1&2) en pc. Je kan nu al een uitgebreide demo voor deze game spelen.